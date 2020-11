Lukijalta: Tulo- ja verotietojen julkisuus on demokratian kivijalka

Kun joku haluaa salata tulo- ja verotietonsa, niin väistämättä herää epäily, liittyykö asiaan jotain hämärää, laittomuutta tai ainakin moraalitonta kikkailua. Itse olen avoimuuden kannattaja. Peittely on tarpeetonta. Useimmat suurituloiset ovat euronsa ansainneet. Toki keinottelijoitakin löytyy. Pahinta on se, että julkinen valta edistää toimillaan moraalitonta kikkailua ja keinottelua.

Jokaisen uuden keksinnön synnyttäminen vaatii inspiraatiota ja oivallusta, mutta ennen kaikkea sinnikästä työtä. Ei liene pahasti pielessä sanonta, jonka mukaan keksintö ja sen saattaminen markkinakelpoiseksi tuotteeksi sisältää inspiraatiota yhden prosentin ja loppu 99 prosenttia on pelkkää perspiraatiota. Ei siis kannata kadehtia yrittäjää, joka kuittaa palkan työstään myymällä keksintönsä ja yrityksensä.

Epäkohtiakin on. Ne liittyvät saadun tulon verotukseen. Merkittävin niistä on ansio- ja pääomatulojen erilainen kohtelu. Mielestäni ei ole oikein, että pääomatuloja verotetaan ansiotuloja lievemmin. Tällainen menettely on omiaan synnyttämään verokikkailua, joka murentaa demokratiaa ja kansalaisten yhdenvertaisuuden periaatetta.

Asko Munukka

Lappeenranta