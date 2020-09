Lukijalta: Perheiden avunsaanti on turvattava myös ensi vuonna

Perheet ovat hakeneet apua Etelä-Karjalan perhetyön kehittämisyhdistyksen ja Vuoksenlaakson vammais- ja perhetyö ry:n palveluista enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Korona-aika on lisännyt avuntarvetta. Pandemian paineet näkyvät perheissä väsymyksenä, ahdistuksena, taloudellisina vaikeuksina sekä perhe- ja lähisuhdeväkivaltana.

Apua on haettu erityisesti matalankynnyksen avopalveluista ja chateistä. Lähisuhdeväkivaltaan apua hakevien määrä kasvoi valtakunnallisesti yli 40 prosenttia. Erityisesti lapsiperheet ovat olleet kovilla: kevään ja kesän aikana yhteydenottojen määrä on kolminkertaistunut. Perheiden ahdingosta kertoo karusti se, että erotilanteisiin on haettu 60 prosenttia enemmän apua. Esimerkiksi Etelä-Karjalan perhetyön kehittämisyhdistyksen Ero lapsiperheessä -työssä on ollut tähän mennessä yhtä paljon asiakaskontakteja, kuin koko viime vuonna yhteensä (n. 150). Ensi- ja turvakotien liiton toteuttamassa Korona-kyselyssä perheet ovat nostaneet esiin sen, että järjestöt ovat tärkeitä auttajia.

Valtion talousarvioesityksessä aiotaan leikata järjestöiltä peräti 127 miljoonaa eli joka kolmas euro järjestöjen maksuttomasta auttamistyöstä. Vuonna 2020 STEA:n kautta avustuksia jaettiin 380 miljoonalla ja siitä noin 3,34 M€ tuli järjestöjen auttamistyöhön Etelä-Karjalassa (26,3 €/asukas).

Jos tämä ei syksyn päätöksissä muutu, on sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminta ja mahdollisuus auttaa maksuttomissa ja ilman lähetettä toimivissa palveluissa ensi vuonna vaarassa romahtaa. Ihmisten hätä tulee silloin kaatumaan tältäkin osin kuntien vastuulle ja maksettavaksi. Ihmiset, kunnat ja yhteiskuntamme tarvitsevat järjestöjen tekemää auttamistyötä.

Liisa Kiukas,

toiminnanjohtaja,

Etelä-Karjalan perhetyön kehittämisyhdistys ry

Mallu Koskinen,

toiminnanjohtaja,

Vuoksenlaakson vammais ja perhetyö ry

Riitta Särkelä,

pääsihteeri,

Ensi- ja turvakotien liitto