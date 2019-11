Lukijalta: Leveämmät hartiat ja hyvinvointiasemat ovat terveydenhuollon kaksi utopiaa

Leveämmät hartiat ja hyvinvointiasemat ovat terveydenhuollon kehittämiseen kyllästyneiden joutilaiden johtajien kaksi utopiaa. Kun Kouvola ja Lappeenranta ovat leveine hartioineen ajautuneet vähintäänkin selvitystilaan, tuntuu ihmeelliseltä, että noita kahta utopiaa markkinoidaan edelleenkin kunnille keinoksi ratkaista toiminnalliset ongelmat.

Näkemykseni on, että meitä veronmaksajia huijataan, josta hyvänä esimerkkinä on Lappeenrannan kaupunginhallituksen puheenjohtajan Kakkolan vastaus toimittajan esittämään kysymykseen siitä, kuka maksaa monitoimihallin kustannukset. Hän sanoi ytimekkäästi, että veronmaksajat, vaikka hyvin tiesi jokaisen veroeuron menevän uuteen jätevedenpuhdistamoon.

Ei meillä eikä Kouvolassa ole kysymys siitä, kuka kaupunkien menot maksaa, vaan siitä mihin verotuloja käytetään. En löydä kuntalaista mistään kohtaa, jossa kaupunginvaltuutetuille annetaan oikeus päättää verovarojen käytöstä, miten heitä kulloinkin huvittaa. Tästä johtuen uskallan esittää, että ainakin Lappeenrannassa otetaan aikalisä, jonka aikana yhdessä pohditaan, miten vähenevät verotulot käytetään.

Mielestäni yhdelläkään Suomen kaupungilla ei ole varaa leikkiä Euroopan omistajaa. Pääkaupunkiseudulla sellaiseen on pienet edellytykset, mutta en millään jaksa uskoa, että siellä on tarve samanlaiseen suuruudenhulluuteen, mikä on vallalla monessa kaupungissa.

Ei auta vaikka olisi kuinka leveät hartiat, jos rahat eivät riitä.

Matti Räsänen,

Lappeenranta