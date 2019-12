Lukijalta: Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään

Sytytimme kynttilöitä YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä 25.11. Suomen kansallinen väkivaltaobservatorio järjestää Valoa, ei väkivaltaa -kampanjan, jossa puolustetaan naisten ihmisoikeuksia, ruumiillista koskemattomuutta ja oikeutta väkivallattomaan elämään. Vuoden 2019 Valoa, ei väkivaltaa -kampanjan teema on Jokaisella on oikeus tukeen. Tällä haluamme viestiä, että jokaisella väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneilla on oikeus tukeen ja apuun, oli sitten asunnoton, päihteidenkäyttäjä tai esimerkiksi nuori ihminen, väkivallan muodosta riippumatta.

Kampanjan teema on tärkeä muistutus siitä, että elämän tilanteesta riippumatta jokaisella on oikeus hakea ja saada tukea sekä apua kohdatessaan väkivaltaa. Väkivaltaa on kaikissa yhteiskuntaluokissa ja media uutisoi päivittäin ajankohtaisista väkivaltarikoksista.

Uutisoinnista ilmenee, että naisten asunnottomuus on kasvussa ja tällöin haavoittuvassa asemassa olevalle naiselle väkivallan riski on moninkertainen. Etelä-Karjalan alueen poliisille tietoon tulleet törkeät pahoinpitelyt ovat myös lukemien perusteella mykistävää luettavaa.

Myös väkivallan tekijä tarvitsee tukea ja apua väkivaltakierteen katkaisemiseen. Sukupuoli pelkästään ei ratkaise väkivallan roolijakoa, eivätkä perheen tai parisuhteen asiat ole yksiselitteisiä. Turvattomuus on läsnä ja avun hakeminen olisi muutokseen vuoksi välttämätöntä. Lähisuhdeväkivallan vaikutukset ulottuvat perheessä jokaiseen, lähipiiriin vahvasti ja hyvinvointi järkkyy.

Kampanjan avulla toivomme saavuttavan vaikuttavuutta ja tietoisuutta väkivalta ilmiöstä ja Etelä-Karjalan alueen tukipalveluista. Kampanja taistelee naisten ihmisoikeuksien puolesta ja kampanjan teema muuttuu vuosittain.

Vuosina 2011—2017 131 henkilöä kuoli kumppaninsa surmaamana. Heistä naisia oli lähes 80 prosenttia. Viime vuonna kumppaninsa surmaamaksi joutui 18 naista. Yksikin kuolema on liikaa eikä tällaista uskoisi tapahtuvan. Lukemat kertovat muuta ja sen vuoksi on tärkeää, että asioista puhutaan ja muutos asenteisiin mahdollistetaan. Sytytän kynttilän naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä kaikille väkivallan vuoksi menehtyneille naisille. Olethan mukana turvallisemman ja väkivallattoman elämän puolesta — se on jokaisen oikeus.

Niina Suvanto,

Väkivaltatyöntekijä, Etelä-Karjalan perhetyön kehittämisyhdistys ry