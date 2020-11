Lukijalta: Maakunnan keskuskaupungin asia myös sekä kehyskuntien että etäisempienkin kuntien asia

Talvisodan aikana ruotsalaiset ykskantaan totesivat Finlands sak är vår – Suomen asia on meidän. Näin on tänään maakuntamme keskuskaupungin asia myös sekä kehyskuntien että etäisempienkin kuntien asia.

Väestöennusteet ovat karua luettavaa. Maakunnan äärimmäiset kunnat joutuvat taistelemaan näivettymistä vastaan. Kehyskunnissa, Lemillä, Ruokolahdella ja Taipalsaarellakin on kerroksellisia alueita, joissa taajama-asukkaat ovat keskuskaupunkien Imatran ja Lappeenrannan urbaaneja jatkeita. Kun taas reuna-alueiden profiili on hyvin samankaltainen maakunnan laitakuntien kanssa.

Maakunnan elin- ja vetovoiman kannalta ykköshaaste on ylikorkeat veroprosentit. Kun veroprosentit ylittävät koko maan keskiarvon reilulla prosentilla, ei ole ihme, että pako Uudellemaalle jatkuu. Kun väestömäärä on laskemassa pienemmäksi kuin Lahdessa, olisi tuumaustauon paikka. Maakunnan sisäisen muuton nollasummapeli ei kasvata sen elinvoimaa.

Edellisellä vaalikaudella selvityshenkilö Aija Tuimala päätyi arvioissaan maakunnan menettävän 25 milj euroa vanhalla rakenteella.

Kun Lappeenranta ei ole löytänyt ravintolamaailmainvestointiin 30 miljoonaa euroa yksityisen investorin rahoitusta, ongelma on yhteinen. On aika omituista, että kaupunki haluaa investoida ravintolatoiminnan edistämiseen julkista rahaa – taitaa olla jopa EU-säännösten vastaista. Ammattiurheilukin on liiketoimintaa, jolle annettava julkinen tuki on hyvin kyseenalaista.

Kun vuonna 2023, jos hyvinvointialueuudistus toteutuu, veroprosentteja leikataan, kuntien jakovara eri hankkeisiin leikkautuu pahasti. Investointisuunnitelmiin on otettava uusi, useampia muuttujia tunnistava näkökulma.

Huolehditaan yhdessä, että Lappeenrannalla on edellytykset kukoistaa jatkossa.

Ilkko B. Voipio

Taipalsaari (kok.)