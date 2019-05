Lukijalta: Muutoksen tuulet pitäisi ulottua Eksoten johtoon

Eksoten johto syyttää omista virheistään aina muita, omia virheitä ei tunnusteta.

Huonot työskentelyolot Eksotessa ovat karkottaneet osaavaa lääkärikuntaa sekä hoitajia muualle, ovi käy nyt ulospäin.

Itse olen ollut jo -70 luvun alussa entisessä keskussairaalassa töissä ja silloin asiat toimivat mallikkaasti. Nyt kun synnytettiin Eksote, joka ihmisten mielessä on kääntynyt sanaksi oksote, kaikki menee diktatuurisen johdon ansiosta huonoksi. Tulijoita ei enää ole vaan enemmänkin lähtijöitä.

Eksoten johdossa häärää porukka, joka vähät välittää työntekijöiden kuulemisesta ja hyvinvoinnista. Olen joskus nykyäänkin käynyt tai ajanut Armilan ohi, ja piha on ollut autoja täynnä, kun päivystyssairaala ei pysty vastamaan huutoon. Armilassa on hyvät tilat ja ehkä tällä hetkellä vielä lääkäreitäkin, se on ehdottomasti säilytettävä.

Muutoksen tuulet pitäisi ulottua Eksoten johtoon, joka saisi vetovoimaa mieluummin kuin sitä työntövoimaa.

Riitta Kärmeniemi, Lappeenranta