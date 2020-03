Lukijalta: Hallituksen uudistukset vailla pohjaa

Hallituksen esittämiä ja sinänsä hyvältä kuulostavia uudistusta perhevapaisiin ja hoitajamitoituksen nostamista 0,7 tasolle yhdistää rahoituksen ja todellisuuspohjan puute.

Perhevapaauudistuksessa isille korvamerkittyjä vapaita lisättäisiin, mutta äiti saisi käyttää suunnilleen nykyisen pituiset vapaat. Hienoa, mutta uudistus maksaisi 140 miljoonaa, josta laskun hallitus on sysäämässä työnantajille. Se mikä on pois suomalaisen työn kilpailukyvystä, on pian pois työllisyydestä.

Vapaiden kestoa paljon suurempi este perheen perustamiselle on vakituisen työpaikan puute. Tätä ongelmaa uudistus suorastaan pahentaisi. Ilman tulevaisuuden näkymää ja uskoa lainoista sekä kuluista selviämiseen, moni ei ota riskiä perheen perustamisesta. Työllisyys olisi paras lääke myös syntyvyyteen.

Hoitajamitoituksen kuntoon järjestäminen oli SDP:n puheissa viime kaudella ”parin tunnin työ”, mutta nyt hallitusvastuussa siihen kuluukin koko vaalikausi. On pelkoja, johtaako tämä samalla hoitajapulan vallitessa vanhusten kotihoidon heikkenemiseen entisestään. Rahoitusehdotuksetkaan eivät ole uskottavia.

Hallitus laskee säästävänsä lääkkeistä, mutta niistä säästettiin jo viime kaudella liiaksikin. Soten digitalisaatio muka toisi säästöjä, vaikka todellisuudessa järjestelmät ovat huonoja sekä kalliita. Yksityisen lääkärinhoidon Kela-korvauksen leikkaus pahentaisi hoitojonoja ja heikentäisi tavallisen palkansaajan mahdollisuutta päästä lääkäriin.

Valitettavasti maan asioita ei saada kestävästi kuntoon tällaisilla populistisilla lupauksilla ja tempuilla. Jotta rahaa voisi jakaa, se on ensin tienattava. Velaksi eläminen ei ole kestävää. Yhteisiä varoja jaettaessa täytyy tehdä arvovalintoja. Omat on hoidettava ensin – maailmaa voi parantaa, jos jotain jää yli.

Jani Mäkelä

Kansanedustaja, eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja (PS)

Lappeenranta