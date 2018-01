Lukijalta: Tanssilla on myönteisiä vaikutuksia

Uusimpien tutkimuksien mukaan tanssiminen parantaa muistia, mielialaa ja oppimiskykyä. Kannattaako tanssia siis kokeilla?



Mielestäni tanssi on tehokas liikuntalaji, koska se parantaa lihaskuntoa, koordinaatiota ja tasapainoa. Tanssilajeja on monenlaisia, ja nuoremmille sekä vanhemmille on omia ryhmiä. Tanssiharrastuksen parissa voi saada uusia ihmissuhteita.



Tanssiminen on hyvää ajanvietettä. Se saa monet ihmiset hyvälle tuulelle, koska tanssimalla pystyy haastamaan itsensä ja voi eläytyä erilaisiin tunteisiin eri ikäisten, kokeneempien ja vähemmän kokeneempien ihmisten kanssa. Jotkut ovat hankkineet tanssimisesta jopa ammatin.



Kannattaa olla rohkea ja lähteä kokeilemaan ja oppimaan uutta. Huomaamaan, mitä tanssi voi merkitä.



Elina Ampuja, Saimaanharjun yhtenäiskoulu, 8. B