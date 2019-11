Lukijalta: marssitien Siperian kuusia ei ole lupauksista huolimatta vieläkään poistettu

Marssitien rannalla on reilut toistakymmentä Siperian lehtikuusta. Ne ovat vieraslajisia, rumia, osin huonokuntoisia ja roskaavia. Suuren osan vuodesta ne ovat lehdettömiä, mustia ja pystyyn kuolleen näköisiä. Kesäaika ei paljon tästä poikkea.

Niiden haitat koskevat kahta asunto-osakeyhtiötä ja niiden kahdeksaa asuntoa. Näissä asunnoissa asuu kolme suomalaista perhettä. Muut ovat ulkomaalaisia. Tietojeni mukaan molemmat asuntoyhtiöt sekä kaikki suomalaiset asukkaat ovat pyytäneet huonokuntoisten puiden harventamista tai poistamista. Vuonna 2018 annetusta lupauksesta huolimatta näin ei ole tehty. Julkisuudessa ja asian käsittelyssä tämä asia on salattu.

Jos tässä Siperian vieraslajissa näkee Lappeenrannan ”vihreän silhuetin”, jossa kuhankeittäjät ja kuukkelit pesivät, mielikuvitus on luovaa.

Puiden suojelemisen puolesta on esitetty lähinnä museaalisiin kirjoituksiin perustuvia mielipiteitä, joissa puut on korotettu lähes kansallisaarteiksi. Nämä värikkäät näkemykset painavat puutarhaosaston arvomaailmassa enemmän kuin kaupunkilaisten asumismukavuus ja viihtyvyys. Tätä olisi voinut myös luulla kateuden inspiroimaksi hurskasteluksi.

Kun asiaa on kaupungin elimissä käsitelty on jätetty kertomatta, että puita on vuosien varrella usean tahon toimesta pyydetty harvennettaviksi tai poistettaviksi. Kun 2019 on muistutettu kohteliaasti puutarhaosaston 2018 antamasta lupauksesta poistaa huonokuntoiset puut ja toimitettu valokuvia, tämä on leimattu yhden ainoan ihmisen häiriköinniksi ja valokuvien esittäminen totuuden vääristämiseksi ja yritykseksi johtaa kaupungin johtoa ja päättäjiä harhaan. Eräänlainen väärä todistuslausunto siis. Huima väite. Asukkaan mustamaalaamistako?

Siperian kuusilla kyykytetään. Puut ovat tsaarinaikaisia. Samoin totuutta salaileva ja vääristelevä tiedottaminen. Samoin asukkaan kyykyttäminen ja mustamaalaaminen. Siperia on puhunut. Kaupunkilaiset vaietkoon. Viesti on tullut perille.

Matti Kurkela, Lappeenranta