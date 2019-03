Lukijalta: Politiikan "sököringissä" paloi viime metreillä pari sataa miljoonaa

Tavallaan tyhjältä pöydältä lähdetään tuleviin vaaleihin. Mutta jotain jäi pinoon, esimerkiksi translaki. Laki, joka jakaa varmasti kansan kahtia ja siitä olisi lakia kannattavien puolueiden syytä kertoa avoimesti.

Koko alkuvuoden ilmasto on ollut ykkösasia ja autoilijoita kehoitetaan siirtymään sähköautoihin parinkymmenen vuoden sisällä koko pohjolassa, mutta kukaan ei muistanut kutsua Venäjää ilmastotalkoisiin. Ilmeisesti olettamus on, että siellä päästövelvoitteet ovat jo kunnossa. Kun miettii minkä kokoinen Suomi on maailmankartalla ja puolueiden innon maailmanpuhdistamiseen. Tuntuu hieman vaalipullalta.

Paikallisesta ekojäljestä kertoo hyvin, kun puhdasta lunta ajetaan kymmeniä ja taas kymmeniä kuormia lähes järvenrannalta kilometrien päähän "lumenkaatopaikalle" ja kuitenkin osa kaupunginlumista sulaessaan, valuu mäeltä katuja pitkin Saimaaseen.

Terveystalkoissa ei vähään aikaan tarvitse miettiä, mikä on edullisin vaihtoehto. Kaikki ovat taas "normaalihintaisia". Jos menee K-sairaalaan, siellä saa kylkiäisinä muutaman tunnin jonotuksen. Armilaa haikaillaan, mutta taitavat olla jo muut suunnitelmat kansissa. Poliittisissa saarnoissa puhutaan kansan äänestä. Miksi sitä ei sitten kuunnella?

Tämä sote-soppa ohjasi vanhustenhuollon omalle raiteelle. Mummot ja papat jaksavat taas paremmin ja palvelukodeissa voidaan palata arkeen ja pörssit notkahtivat taas ylöspäin. Asioilla on tapana unohtua järisyttävien uutisten alla. Muutaman vaaliteltan voisi käydä pystyttämässä hoitokotien portinpieleen ja järjestää vanhuksille vireyspäivän. Monen ikä-ihmisen poskelle ilonkyynel vierähtäisi, "mikään ei ole muuttunut".

Mukava huomata, kun poliitikot usein korostavat lapsen etua. Eivätkä lapset ole jääneet huomiotta näilläkään kulmilla viime aikoina. Koulut kiinni ja lapset tienpäälle, ratinpyörittäjät suu virneessä antavat mittarien pyöriä ja katsovat, kuinka säästöt pyörivät heidän laariinsa. Lapsilla elämän kokemukset lisääntyvät ja päivät pitenevät parilla tunnilla.

Politiikan "sököringissä" paloi viime metreillä pari sataa miljoonaa. Auttaisiko tulevaisuudessa, jos harrastettaisiin vähemmän poliittista väittelyä ja haettaisiin järkevästi yhteisiä päätöksiä?

Yleinen ihmetyksen aihe, lähes näyttelijän taidoilla, edustajat muuntautuvat, puolueista riippumatta, kuin kameleontit. Ainut syy, ovatko he hallitus -vai oppositioedustajia?

Matti Sihvonen, Lappeenranta