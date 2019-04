Lukijalta: Teollisuuden hyvät työpaikat sopivat sekä naisille että miehille

Viime aikoina on kuultu monia puheenvuoroja teollisuuden osaajapulasta. On mahdollista, että teollisuuden kasvu- ja kehitysnäkymät heikkenevät, mikäli osaajia ei löydy alan kasvaviin yrityksiin riittävästi. Koulutetusta ja ammattitaitoisesta työvoimasta kilpailevat kaikki toimialat, mutta Suomen tuotannon arvosta lähes puolet tuotetaan vientiteollisuudessa.

Edelleen monet teollisuuden alat ovat varsinkin tuotannon osalta miesvaltaisia. Mitä teollisuus tekee vetovoimansa kasvattamiseksi, erityisesti naisten keskuudessa?

Suuressa roolissa ovat jo nykyisin älyteknologia, cleantech ja kiertotalous.

Teollisuudessa on tarjolla hyviä työpaikkoja, jotka sopivat sekä naisille että miehille. Palkkataso on suhteellisen hyvä, ja palkkausjärjestelmät yleisesti ottaen kehittyneitä, mikä tukee tasa-arvoisen palkkauksen toteutumista. Monipuolinen henkilöstörakenne tarjoaa parempia mahdollisuuksia pärjätä. Kysymys kuuluu, tukeeko myös paikallinen yrityskulttuuri ja johtaminen tasapuolisesti naisten ja miesten työllistymistä ja työntekoa teollisuudessa?

Teknologinen kehitys on parantanut työolosuhteita ja työergonomiaa monissa yrityksissä, kun monet raskaimmat ja vaarallisemmat työt on siirretty automaation, koneiden ja robottien tehtäväksi. Työhyvinvointi ja työturvallisuus ovat kehittyneet myönteisesti. Vanha leima saastuttavasta savupiipputeollisuudesta elää sitkeästi, vaikka se on vanhentunut. Suuressa roolissa ovat jo nykyisin älyteknologia, cleantech ja kiertotalous.

Ilmastonmuutos koskettaa meitä kaikkia ja sen hillintään tarvitaan teknologiaa ja monipuolista osaamista, myös naisten panosta. Suomalainen teollisuus pystyy tarjoamaan ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan globaalisti. Kansainvälisissä vertailuissa teollisuutemme sijoittuu parhaiden maiden kastiin, kun arvioidaan vaikkapa hiilidioksidipäästöjen vähentämistä tai ilman ja vesien suojelua. Satsaukset ympäristö- ja ilmastoystävälliseen teollisuuteen Suomessa tuottavat työpaikkoja ja hyvinvointia koko yhteiskuntaan.

Tekniikan ja luonnontieteiden opetusta ja vetovoimaa tulisi lisätä sekä tyttöjen että poikien näkökulmasta kiinnostavalla tavalla. Kouluissa on hyvä tarjota ajanmukaista tietoa teollisuuden töistä ja työolosuhteista sekä teollisuuden merkityksestä. Teollisuusyritysten ja oppilaitosten yhteistyötä tarvitaan yhä enemmän, jo senkin vuoksi, että ammatillisen koulutuksen reformissa työpaikoilla oppiminen korostuu.

Alalle tulevat tarvitsevat laadukkaan teorian ja käytännön opetuksen, jotta työ voi sujua ja osaaminen riittää. Teollisen työn osaamisvaatimukset ovat nykyaikana korkeat ja jatkuva osaamisen kehittäminen on arkipäivää.

Ongelmana on paikoin se, etteivät yritykset ole olleet aktiivisia mainostamaan omaa alaansa ja hyviä työpaikkojaan. Kotkan Pasaatissa oli alkuvuodesta tempaus, jossa Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuus olivat mukana. Näitä tarvitaan lisää ja paljon. Tarvitaan myös uudenlaista markkinointia sosiaalisessa mediassa, jotta nuoret tavoitetaan oikealla hetkellä.

Haluamme haastaa teollisuusyritykset tekemään toimialasta entistä kiinnostavamman myös tytöille ja nuorille naisille.

Niina Malm, pääluottamusmies, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kansanedustajaehdokas, (sd.), Imatra

Heli Puura, Teollisuusliiton varapuheenjohtaja