Lukijalta: Kaipolan tehtaan alasajossa hätiköitiin

No niin, päätös on tehty ja viis työntekijöistä. Itse lähes 20 vuotta Lappeenrannassa panimolla talousasioita johtaneena ihmettelen tuota hätiköintiä muun muassa seuraavista syistä.

Lehdistössä on todettu tehtaan olleen taloudellisesti kannattava. Kirjanpidossa on tietenkin tehty täydet poistot, eikä suurista uusintainvestoinneistakaan ollut mitään mainintaa. Kuinkakohan monta vuotta eteenpäin tuotanto olisikaan toiminut ilman lisärahoitusta.

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen nosti tikun nokkaan henkilöstön palkkauksen. Kyllä 5 000 euroa kuussa on tosi hyvä palkka. Eihän tällaisia laadita liittotasolla. Ne perustuvat siihen, että palkkojen osuus tehtaan kokonaiskustannuksista verrattuna pääomakustannuksiin on niin pieni, että liukumiin on varaa.

Entäs markkinat. Tuntuu tosi hölmöltä, että Suomi joutuisi ostamaan sanomalehtipaperia ulkomailta, kun maamme ainoa tuota tuotetta valmistava tehdas suljetaan. Minne meidän jätepaperimme myydään, vai meneekö se poltettavaksi?

Kilpailijat Ruotsissa ja Saksassa ovat kuulemma myös sulkemassa vastaavia tehtaita. Antaa sulkea. Heidän osuutensa markkinoista on täytettävä. Siitä vaan markkinointijohtaja ja myyntimiehet tarjoamaan Kaipolan tuotetta.

SAK:n tulisi kiireen vilkkaa selvittää itselleen, millä tavoin Saksassa on järjestetty Mitbestimmungsrecht (vapaasti käännettynä mukanapäättämisoikeus) Se toisi työntekijöitten näkemyksen tehtaitten sulkemisiin.

Tauno Tukiainen

Lappeenranta