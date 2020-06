Lukijalta: Kulttuurista ydinajatuksia matkailun yhtenäiseen kehittämiseen

Etelä-Saimaan pääkirjoituksessa 31.5. kysyttiin mitkä ovat Lappeenrannan matkailun kehittämisen yhteisiä tavoitteita. Yhteisen ison näkemyksen puuttuessa eri tahot puuhastelevat kukin omien askareidensa parissa, lehdessä kirjoitettiin.

Ratkaisun avaimet ovat omassa eteläkarjalaisessa arjessamme ja ympäristössämme. On ymmärrettävää ja suotavaa, että kulttuuriperintöä ja kansallismaisemaa pidetään arvokkaana ja sitä halutaan vaalia. Esimerkiksi Lappeenrannan sataman tai linnoituksen muokkaaminen ja kaupallinen hyödyntäminen herättävät vahvoja tunteita ja syystäkin. Kuitenkin kehittämistä ja rakentamista voidaan tehdä myös luontoa, kulttuuria ja paikan henkeä kunnioittaen. Tämä vaatii aitoa yhteistyötä ja halua kuunnella toisten ajatuksia ja ideoita.

Nyt jos koskaan on otollinen aika kehittää houkuttelevia matkailusisältöjä ihmisten pohtiessa puhtautta, turvallisuutta ja ennen kaikkea tapojaan liikkua. Nähtäväksi jää millä aikavälillä perinteinen kansainvälinen massaturismi elpyy ja palautuuko se edes koskaan entiselleen. Jo ennen koronaa ilmastosyistä alkanut kotimaan lähimatkailutrendi oletettavasti vain vauhdittuu poikkeusolojen jälkeen.

Jos pohditaan kotimaisen ja kansainvälisen matkailun tämän hetken ja tulevaisuuden trendejä, niin meillä on hyvät mahdollisuudet menestyä. Tässäkin asiassa menestystekijät ovat yhteinen visio ja tahtotila, huolellinen valmistelu, resursointi ja mahdollisimman nopea käytännön toteutus. On kuitenkin tärkeää muistaa, että matkailussa sisällöt ratkaisevat. Pelkät seinät ja infra eivät riitä.

Omaperäisten ja paikallisten sisältöjen kehittäminen tulisi olla elämystuotteiden ja somen aikakaudella vähintään yhtä tärkeä näkökulma, kuin saavutettavuusajattelu tai markkinointikampanjat. Yhteistä strategista kehittämistä pitäisi yhdistää selkeä ajatus Saimaasta ja kauas historiaan ulottuvan kulttuurin ja elämäntapamme ammentamisesta.

Paikallisuuteen perustuvaa kulttuurisisältöistä matkailutuotetta tai elämystä ei voi sellaisenaan kopioida muualla. Se houkuttelee matkustamaan, jäämään ja osallistumaan, syömään ja yöpymään. Uusia ideoita ja palveluja ei tarvitse keksimällä keksiä, kun kulttuurielämysajattelu on sisäänrakennettu juoni matkailun kehittämistyössä. Haasteena meille on nähdä arkemme itsestään selviä asioita myytävinä tuotteina. Moni matkailualue on tällä tavoin rakentanut oman uniikin menestystarinansa. Luulisi sen onnistuvan myös meiltä.

Juha-Pekka Natunen

kulttuurituottaja, Imatra

Kai Hämäläinen

muotoilija, Lappeenranta