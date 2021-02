Lukijalta: Keski-ikäiseen äijätyyliin pidin ratsastusta istuskeluna, kunnes kokeilin sitä itse

Pinja Kiuru kirjoitti Etelä-Saimaassa 5.2. ratsastuksesta. Omia huomioita samasta aiheesta; itsekin pidin aiemmin ratsastusta lähinnä "istuskeluna", kun katsoin vaikkapa kouluratsastuskisoja telkkarista. No sitten oma poika rupesi käymään ratsastustunneilla, ja sitä sivusta seuranneena arvelin keski-ikäisen äijän tyyliin, että jos kerta 8-vuotias tuon osaa, niin kyllä minäkin. Tuumasta toimeen ja varaamaan aikaa tunnille asiaa koeponnistamaan.

Totuus ei ihan vastannut mielikuvaa. Tuntui kuin hiekkasäkki olisi pomppinut hevosen selässä ja "kaasu/jarru" sekä "ratti" olivat aivan kadoksissa. Sittemmin noita ohjauskeinoja on jo hieman löytynyt, mutta samalla olen saanut huomata kuinka vähän oikeasti osaankaan. Ja samalla on tietysti kasvanut kunnioitus alan ammattilaisia ja tavoitteellisia harrastajia kohtaan. Eli jos haluaa harrastuksen, jossa takuulla saa fyysistä treeniä ja pääkopan tuuletusta sekä loputtomasti haasteita, niin kokeilemaan vaan ratsastusta. Täällä Etelä-Karjalassa on paljon hyviä talleja mistä valita.

Ali Tolvanen

Lappeenranta