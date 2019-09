Lukijalta: Päihdeongelman hoito farmakologisin keinoin ei poista ongelman ydintä eli riippuvuutta aineista

Nykyinen lääketieteellinen päihdehuolto on jo pitkään hoitanut kemialla kemian tuloksia. Aineeton päihdeongelman hoito henkisin keinoin ja ratkaisumallina ei tyydytä nopeisiin ja helppoihin ratkaisuihin pyrkivää lääketiedettä ja sen asiakaskuntaa. Tästä esimerkkinä ovat erilaiset korvaushoidot, jotka antavat välittömän helpotuksen ongelmiin, ei pitkäkestoiset kärsivällisyyttä vaativat hoidot henkisin keinoin.

Tämä on tuttua jo historiasta. Sigmund Freud hoiti morfiiniriippuvuutta kokaiinilla. Freud itse käytti ainetta toistakymmentä vuotta. Puhdas alkoholiriippuvuus on melko harvinaista nykyisin, ongelmakäyttäjät ovat sekakäyttäjiä, siis lukuisiin aineisiin sidoksissa.

Päihdeongelman hoito farmakologisin keinoin ei poista ongelman ydintä riippuvuutta aineista. Näissä asiakkaissa ei synny tarvetta sitoutua pitkäjänteiseen kärsivällisyyttä vaativiin hoitoihin, vaikka niillä saavutettaisiinkin parempi ja pysyvämpi hoitotulos ilman kemiaa.

Päihdeongelmiin on läheisesti kytköksissä usein myös läheisriippuvuus ja muut ihmissuhdeongelma. Ongelmaiset hakeutuvat mielellään kaltaistensa seuraan ja tuloksena monenlaista elämän tragiikkaa ja elämänvaikeuksia.

Myös vankeinhoitolaitos saa jatkuvasti olla ylikuormitettu päihteitten takia. Addiktiolla on siis laajat seurauksensa yhteiskunnan eri osa-alueilla. Päihteitä on suhteellisen helppo hankkia ja niiden muodostama taakka yhteiskunnalle on suuri myös ekonomisesti.

Muutamia addikteja mainitakseni: Jean Sibelius, Adolf Hitler, Josif Stalin, Herman Göring, Paavo Ruotsalainen, Martti Luther, Winston Churchill, Alesis Kivi ja monet muut merkkihenkilöt maailmassa historiassa ja omana aikanamme. Ongelma on yhtä vanha kuin sivilisaatio.

Vesa Kiiha, Lappeenranta