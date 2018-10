Lukijalta: Eksotella vahvat näytöt takanaan

Kansanedustaja Jukka Kopra (kok.) on taitava jakamaan haukkuja. Itse odottaisin kansanedustajalta pikemmin taitoa hoitaa maan asioita.

Kopra arvosteli Eksoten johdossa olevia henkilöitä syyttäen heitä mm. Eksoten talouden tilanteesta. Sama poliittinen ja virkamiesjohto on johtanut Eksotea niin, että viimeisten 4 vuoden aikana Eksote on tuottanut yhteensä noin 38 miljoonaa euroa ylijäämää.

Ensi viikolla julkistettava THL:n raportti antaa hyvin kiittävän arvion niin Eksoten toiminnasta kuin taloudesta. Eksote on tuottanut tarvevakioidut sotepalvelut Suomen edullisimmin, 6 prosenttia halvemmalla kuin muu maa keskimäärin.

Miksi Eksotessa on kuitenkin tänä vuonna tulossa paljon alijäämää? Oleellinen syy on omistajakuntien antaman sote-rahoituksen pieneneminen samaan aikaan kun asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeet sekä lääkkeiden ym. hoitotarvikkeiden hinnat sekä pakolliset hoitojen ostot yliopistosairaaloilta ovat kasvaneet kovasti. Eksoten hallitus on tänä vuonna tehnyt jo säästöpäätöksiä lähes 6 miljoonalla eurolla.

Kokoomuksen valtiovarainministeri Petteri Orpolle kuten varapuheenjohtaja Kopralle sopii varmaan loistavati, että julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto ajetaan mahdollisimman alas. Mutta samalla kurjistetaan myös kuntia ja kaupunkeja. Kunnille on luvattu sitä suuremmat valtionosuudet, mitä vähemmän ne käyttävät rahaa sote-palveluihin eli meillä Eksoten toiminnan rahoittamiseen.

Maan hallituksen johdolla on kuitenkin myös päätetty, että kuntien on maksettava sote-piirien mahdolliset alijäämät ennen maakunta- ja soteuudistuksen voimaantuloa vuonna 2021. Koska väestön sote-palvelujen tarve ja toisaalta lain velvoite antaa väestölle sen tarvitsemat sote-palvelut eivät pienene, vaan kasvavat jatkuvasti, loppuvat sote-piireiltä rahat ja ne tulevat tekemään monen sadan miljoonan euron alijäämät vuoteen 2021 mennessä. Eksote on tässä suhteessa asiansa parhaiten hoitaneita sote-piirejä, meillähän ei ole rasitteena aiempien vuosien alijäämiä lainkaan. Miksi alasajetaan yhtä aikaa sekä julkinen sote että kuntien talous?

Omasta arvomaailmastani käsin en anna hyviä pisteitä edellä kuvatusta Suomen julkisen sektorin kurjistamisesta, joskaan en myöskään lapsiperheiden tai eläkeläisten talouden heikentämisestä.

Marja-Liisa Vesterinen, Eksoten hallituksen pj. (sd.)