Lukijalta: Vesterisenkin tiedoissa suuria aukkoja

Marja-Liisa Vesterisen kirjoituksessa Jukka Kopran kannanotoista näkyy erittäin selkeästi, että Vesterisen tiedot Eksoten toiminnasta perustuvat pelkkään teoriaan, eli siihen mitä paperilla näkyy. Totuus Eksoten toiminnasta on täysin hukassa, tai ainakin erittäin tehokkaasti hän sitä piilottelee julkisissa kirjoituksissaan.

Minulla on itselläni useita käytännön kokemuksia ja lähisukulaisia sekä ystäviä, jotka ovat joutuneet käytännössä kokemaan Eksoten välinpitämättömyyden ja piittaamattomuuden potilaan terveydentilaa kohtaan. Näistä tapauksista monet ovat olleet niin törkeitä, että sitä ei voi edes kirjoittaa näin julkiseen tekstiin.

Ihmettelen myös suuresti sitä, mistä Vesterinen saa Etelä-Karjalan fiksuille ihmisille syötettyä moista pajunköyttä Eksoten erinomaisuudesta, koska minä olen keskustellut satojen ihmisten kanssa hoidon tasosta, enkä ole juurikaan kehuja kuullut.

Itse henkilökohtaisesti uskallan verrata Eksoten toimintaa HL-rakentajiin. Hyvä ja halpa on mahdoton yhtälö, jonka tämä joutui karvaasti kokemaan.

Eksote on todellakin on kustannustehokas, kuten Vesterinen lausunnossaan sanoo. Vasta toissijaisena tulee potilaan terveys ja hyvinvointi. Vesterinen kehuu keskussairaalan edistyksellisyyttä suhteessa muihin sairaaloihin, minä kääntäisin tämän lauseen toisinpäin, Etelä-Karjalan keskussairaala on huonoista paras.



Arto Taipale, Lemi