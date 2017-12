Lukijalta: Eksoten pitäisi tavoitella nopeampaa hoitoon pääsyä

Hallitus teki joulun alla linjauksen sote-uudistuksen valinnanvapauden toteutustavasta erikoissairaanhoidon osalta. Julkisuudessa on Eksoten suulla kauhisteltu mahdollisia hoitotakuun lyhentämispyrkimyksiä ja mustamaalattu sellaisia aikeita jo valmiiksi. Minusta on erikoista, että Eksote kynsin ja hampain vaalii nykyjärjestelmää, vaikka pitkät jonot tuottavat inhimillistä kärsimystä.

Myös Eksoten pitää pystyä uusiutumaan ja ajattelemaan asioita uudella tavalla. Se, että jonoja kiireettömiin leikkauspalveluihin halutaan lyhentää, on myönteinen, eikä kielteinen asia. Hoitotakuuajan lyhentämisestä hyötyisi jokainen hoitoa tarvitseva.

Vaikuttaa siltä, että SDP Marja-Liisa Vesterisen johdolla haluaa pitää potilaat jonossa, josta sitten armollisesti, puolueen niin salliessa, päästetään hoitoon. Näin ei saa olla, vaan tavoitteen on oltava se, että jonot ovat mahdollisimman lyhyet ja hoitoon pääsee silloin, kun apua tarvitaan.

En voi hyväksyä tavoitetilaksi sitä, että kiireettömään leikkaukseen pääsy kestää esimerkiksi viisi kuukautta, mikä toistaiseksi täyttää hoitotakuun. Silloin, kun on todettu asianmukainen tarve leikkaukseen, tulee sinne päästä nopeasti. Jos hoitoonpääsyn nopeuttamisessa voivat yksityiset yritykset auttaa, niin tervetuloa.

Herää epäilys, että Eksotessa ollaan niin kiinnostuneita vaalimaan byrokratiaa ja hallintorakennetta, että organisaation varsinainen tarkoitus – potilaiden hoitaminen – unohtuu.

Hallituksen sopima kompromissi on hyvä, ja takaa sen, että erikoissairaanhoidon hoitotakuu varmasti toteutuu. Valinnanvapaus toteutuu laajasti perustasolla ja soveltuvin osin erikoissairaanhoidossa. Kyseessä on historiallinen uudistus, joka lyhentää jonoja ja takaa ihmisten hoitoon pääsyn. Tällä vaalikaudella tehtävä malli on nyt tässä, mutta seuraavan hallituskauden aikana on pohdittava, miten valinnanvapaudesta tehtäisiin vieläkin parempi. Tärkeintä on se, että palvelut toimivat ja niitä saa oikea-aikaisesti.



Jukka Kopra, kansanedustaja (kok.)