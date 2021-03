Lukijalta: Norpan suojelussa sopu on rajoituksia tärkeämpää

Hanna Holopaisen yleisönosastokirjoitukseen kuuttien kasvurauhasta (ES 6.3.).

Olen ollut kiinnostunut norpan suojelusta ja siihen liittyvästä keskustelusta. Lapsesta lähtien intohimoisin harrastukseni on ollut kalastus ja edelleenkin yli 70-vuotiaana olen ympärivuotinen vapaa-ajan kalastaja. Saimaa ja norppa ovat minulle tärkeitä.

Olen seurannut norpan selviytymistä yleisen tiedon, tuttavieni ja omakohtaisten kokemuksieni kautta. Olin mukana Taipalsaarella vuonna 2020 maa- ja metsätalousministeriön asettaman norpan suojelun asetusta valmistelevan työryhmän järjestämässä tilaisuudessa. Siinä tilaisuudessa tuli selkeästi esiin näkökulma, että asetusta laadittaessa saavutettua yhteisymmärrystä kalastusrajoituksista paikallisten asukkaiden suhteen ei tulisi rikkoa.

Tämän yhteisymmärryksen saavuttaminen ei ole ollut helppoa. Sitä tulisi vaalia varsinkin, koska norppakanta on elpynyt tavoitteita ripeämmin varmaankin juuri rajoitusten vuoksi. Esim. Peltoin kalastuskunnassa, jossa kesämökkimme sijaitsee, vapaaehtoisesti useita vuosia kiellettiin keväinen verkkokalastus kesäkuun loppuun saakka ilman silloisen asetuksen määräyksiä. Tahtotila oli norpan suojelu.

Norpan tulevaisuuden kannalta Saimaan kalastuksen verkkopyynti heinäkuussa ei ole keskeisin ongelma. Alkuperäinen suojelutavoite oli 400 norpan kanta ja nykyinen tavoite on 450 norppaa vuoteen 2025 mennessä. Tällä hetkellä kanta on vähintään 420–430 yksilöä. Joka tapauksessa tulevassa asetuksessa on tarkoitus edelleen laajentaa norpan rauhoitusalueita.

Hanna Holopaisen kirjoituksessa lopuksi todetaan, että asiantuntijoitakin tulisi kuulla. Norppakanta on vuosittain lisääntynyt tavoitteita nopeammin. Ymmärtääkseni norppakannan lisäämiseksi 450 yksilöön vuoteen 2025 mennessä on myös asiantuntijoita kuultu.

Norpan suojelun kannalta yhteinen tahtotila ja sopu on arvokkaampi asia kuin lainsäädännöllisten rajoitusten lisääminen tällä hetkellä. Paikallisten asukkaiden hyväksyntä on tärkeämpi kuin määrätä ja lisätä rajoituksia. Osakaskunnat ja kalastajat ovat olleet keskeisessä asemassa norpan pesien kolaamisessa. Tänä talvena voimme kuitenkin kaikki olla tyytyväisiä lumisesta talvesta.

Heikki Tenhovirta

Taipalsaari