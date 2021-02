Lukijalta: Lentokentän uhanalaiselle lajistolle olisi hyödyllistä, jos toiminta ja erityisesti kentän hoito jatkuisi myös tulevaisuudessa

Etelä-Saimaan uutinen (19.1.2021) Lappeenrannan lentokenttään kohdistuvista suunnitelmista herätti ihmetystä, koska uutisessa ei sanallakaan mainittu kentän poikkeuksellisen merkittävistä luontoarvoista. Luontotiedon puuttumisesta se ei ainakaan johdu.

Lappeenrannan lentokenttä on erityisen arvokas Suomen luonnon monimuotoisuudelle. Noin neliökilometrin kokoista vastaavaa aluetta, jolla tiedettäisiin elävän yhtä paljon uhanalaista lajistoa, ei maastamme tiettävästi löydy – eikä lentokentän lajistoa ole lähellekään kattavasti selvitetty. Silti kentän alueelta on löytynyt lähes sata uhanalaista lajia, joista 14 kuuluu erityisesti suojeltaviin lajeihin.

Tarvittaessa luonnonsuojelulain mukaan erityisesti suojeltavan lajin esiintymä voidaan rajata ELY:n päätöksellä, jonka jälkeen esiintymän tuhoaminen ja heikentäminen on kielletty. Lentokentällä rajauksiin ei toistaiseksi ole nähty tarvetta, kun uhanalaisen lajiston tarpeet ovat tulleet huomioiduksi lentotoiminnan turvallisuuteen tähtäävän elinympäristön hoidon vuoksi. Rajaamattomuus ei poista uhanalaisen lajiston huomioimisvelvoitetta, jos ja kun uusia toimintoja ja hankkeita alueelle suunnitellaan.

Uhanalaisen lajiston asettamat reunaehdot lentokentällä on syytä ottaa huomioon jo hankesuunnittelun alkuvaiheessa. Lappeenrannan lentokentällä erityisesti suojeltavia on 14, ja ainakin marunakätkökääriäinen esiintyy vain kentän länsiosissa.. Marunakätkökääriäinen on ollut keskeisin este Haminan "veteraanitalohankkeelle", sillä nämä ovat lajin ainoat tiedossa olevat esiintymät Suomessa.

Lajisuojelun kannalta olisi hyödyllistä, jos toiminta lentokentällä ja erityisesti kentän hoito jatkuisi myös tulevaisuudessa. Myös kentän toimintojen kehittäminen sopii, kunhan se tapahtuu alueen eliöstön reunaehtojen asettamissa rajoissa. Uhanalaisten lajien huomioiminen on lakisääteistä ja ELY-keskukset ovat velvollisia huolehtimaan, että lakia noudatetaan. Näin tulee varmasti tapahtumaan Lappeenrannan lentokentälläkin.

Jari Kaitila

Toiminnanjohtaja, Suomen Perhostutkijain Seura

Reima Leinonen

Pj, Hyönteistensuojelun neuvottelukunta

Anders Albrecht

Pj, Hemiptera-työryhmä

Erkki Laasonen

Pj, Perhostensuojelutoimikunta

Petri Martikainen

Pj, Kovakuoriaistyöryhmä

Juho Paukkunen

Pj, Pistiäistyöryhmä

Hyönteistensuojelun neuvottelukunta, perhostensuojelutoimikunta ja Hemoptera-, kovakuoriais- ja pistiäistyöryhmät ovat ympäristöhallinnon alaisia asiantuntijaelimiä.