Lukijalta: Olisiko aika vaatia teollisuudelta "muovivapaita" pakkauksia?

Helsingin Sanomissa 17.5. oli kirjoitus tutkimustuloksista muovijätteen määrästä Intian valtameressä. Se herätti todella ajattelemaan tätä muovin käyttöä. Tutkijat arvelivat, että muovin todellinen määrä rannoilla on noin 26-kertainen pinnalla näkyvään osaan verrattuna!

Jätteiden kerääntymisen määrä on aliarvioitu radikaalisti maailmanlaajuisissa selvityksissä. Tutkija Laversin mukaan "Muovia on kaikkialla, valtamerten joka kolkassa."Silti muovin tuotanto kasvaa maailmassa räjähdysmäisesti. Puolet maailman kaikesta muovista on tuotettu viimeisen 13 vuoden aikana! Eikö tämän pitäisi herättää meidät kaikki samanlaiseen ympäristönsuojeluun kuin ilmastonmuutos? Tämä on ongelma jo nyt, eikä tulevaisuudessa lastenlapsilla.

Kumma, etteivät ympäristöaktivistit ja vihreät rummuta tästä asiasta ja vaadi suuria satsauksia eri valtioilta tilanteen parantamiseksi. Myös muovijätteiden ja muiden vaarallisten jätteiden kuskaaminen kehitysmaihin pitäisi saada loppumaan.

Tutkijan mukaan tilanne vaatisi teollisuudelta ja yhteiskunnalta laajoja muutoksia tuotantoon, kulutukseen ja kierrätykseen. Maailman valtiot ovat kuitenkin tyrmänneet yhteisen aikataulun kertakäyttötavaroista luopumiseksi ja päättäneet sen sijaan vain "vähentää merkittävästi" tuotantoa. Mitähän sekin tarkoittaa? Olisiko aika meidän jokaisen herätä muovin kierrätykseen ja vaatia teollisuudelta "muovivapaita" pakkauksia.

Vuokko Kupiainen, Lappeenranta