Lukijalta: Missä viipyy Kauppatorin pankkiautomaatti?

Kaupunki on kertonut pitävänsä kauppatorin elävöittämistä tärkeänä.

Meille kaupunkilaisille tori on tärkeä kesäinen olohuone. Saamme kesät talvet sieltä lähiruokaa ja muuta tarpeellista, jos taskussamme on käteistä. Harvoin ja harvoilla nykyään on ja harvalla myyjälläkään maksupääte. Sitä ei voi heiltä kaikilta pienkauppiaina edellyttää.

Missä viipyy pankkiautomaatti, jonne ei tarvitse lähteä kassit käsissä vaeltamaan? Moni asiakas kuulemma jää sille tielleen ja kauppa peruuntuu. Itsellekin käteisen puute tulee yleensä mieleen vasta torilla.

Selitykseksi meille kaupunkilaisille ei kelpaa, ettei nostoja olisi tarpeeksi, koska näyttöä siitä ei moneen vuoteen ole ollut. Ei voi olla toria ilman mahdollisuutta nostaa käteistä läheltä. Liitytään vaatimaan sitä yhdessä!

H. Marjatta Huttunen, Lappeenranta