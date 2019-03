Lukijalta: Ohjeita hyvän kansanedustajan valintaan

Harva meistä jaksaa seurata politiikkaa ja sen tekijöitä aktiivisesti vuodesta vuoteen. Nyt eduskuntavaaleihin pitäisi jokaisen kuitenkin löytää mahdollisimman pätevä ehdokas, kas siinä pulma. Lehdet ovat täynnä ehdokkaiden ympäripyöreitä ajatuksia ja yleistyksiä sisältäviä kirjoituksia. Miten ehdokaskandidaatteja voisi alkaa tarkastella? Joitain näkökohtia seuraavassa.

Eduskuntatyön vaativuus on aivan eri tasolla kuin kunnallinen kyläpolitikointi. Pitää olla tietoa ja näkemystä laaja-alaisesti. Hyvä yleissivistys on välttämätön. On myös osattava verkostoitua, se on vaikuttamisen perusasioita. Täytyy olla hyvä luetun ymmärtämiskyky ja kyetä omaksumaan laajoja tietopaketteja ja löytää niistä oleellinen. Kansanedustaja tekee työtä koko Suomen sekä osin koko Euroopan ja maailmanlaajuisten asioiden kanssa. Hänellä täytyy olla valmiutta, kielitaitoa ja kulttuurillista tajua tulla toimeen eritaustaisten ihmisten kanssa. Omaa tahtoa täytyy olla eli monista intressiryhmistä tulevaa lobbausta ja vaikutusyrityksiä vastaan pitää pystyä olemaan lujana.

Ovatko Facebook-sivut täynnä komeita värikuvia ja latteuksia?

Työura ja työelämässä toimiminen antavat hyvää referenssiä ihmisen pätevyydestä ja yhteistyökyvystä. Jos joku on koko ikänsä vain toiminut politiikassa, hän on ehkä pätevä pelkästään politikoinnissa, ei missään muussa. Sellaista henkilöä en äänestä. Näitä asioita, työkokemusta, näkemyksiä ja tietämystä on helppo kysellä vaikka sähköpostitse. Jos vastauksia ei tule, kannattaa vaihtaa ehdokasta.

Se, miten ihminen mainostaa itseään, kertoo paljon. Kasaako hän kaikki mahdolliset menneetkin luottamustehtävät, muodolliset pätevyydet ja vanhat oppiarvot, komealta kalskahtavat tittelit kuin koristeet joulukuuseen. Ovatko Facebook-sivut täynnä komeita värikuvia ja latteuksia? Mitä merkitystä on komeilla kulisseilla, jos selvää näkemystä, asialinjaa ja kirkasta asiasisältöä ei löydy, tee johtopäätökset. Kansanedustajan työ on vaativa kunniatehtävä, valittujen on oltava tehtävänsä mittaisia.

Asko U. Huuhtanen, Joutseno