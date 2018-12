Lukijalta: Maahanmuuttajia tarvitaan avaamaan kaivattuja palveluyrityksiä

Missä ovat tässäkin maakunnassa osaavat ja yritteliäät usean alan ammattilaiset? Näin voidaan hyvin kysyä ja tehdä pitkä luettelo eri alojen ammattilaisia, joista on selkeästi kova pula. Onko työntekijäpulaan nykyisin edes ratkaisuvaihtoehtoja, miettii moni alan yrittäjä ja palvelujen tarvitsijat.

Syksyn aikana on käynyt jälleen selväksi, kuinka tämäkin maakunta kaipaa sekä korkeasti koulutettuja "nörttejä" ja lääkäreitä, mutta vähintäänkin yhtä lailla eri alojen ammattilaisia ihan tavallisiin tehtäviin, joita ilman eivät rakennukset nouse, tulipesät puhdistu, autot tule kuntoon, puut kaadu metsässä tai papparaiset hoidettua.

Vielä parikymmentä vuotta sitten hämmästeltiin, kun turkkilaiset maahanmuuttajat käärivät hihat ja tekivät lähes yötä päivää "kebabeja ja pizzoja". Nyt nuo samat yrittäjät ovat valloittaneet monissa kaupungeissa merkittävästi pikaruokatoimintaa ja vielä lisäksi koko "yönakkikioskitoiminnan". Näitä samanlaisia maahanmuuttajia me tarvittaisiin nyt avaamaan autokorjaamoja, perustamaan parturi- ja ompeluliikkeitä, ottamaan osansa vihannes- ja hedelmätoreista. Vähin erin huomattaisiin, että näitä palveluja saisi jatkossa yhä lisääntyvässä määrin myös iltaisin ja viikonloppuisin kuten jo Helsingissä.

Työ on paras kotouttaja maahanmuuttajille. Jos vielä me itse kukin suhtautuisimme kannustavasti, niin kaupunkimme elinvoima lisääntyisi, palvelut lisääntyisivät ja paranisivat tuntuvasti. Työtä ja mahdollisuuksia on tarjolla edelleenkin runsaasti, mutta työntekijöiden ja tarpeiden pitää kohdata. Nyt tämä näkyy kaikille kalliiksi käyvänä työttömyytenä. Tätä ongelmaa ei näytä pystyvän ratkaisemaan eduskunta, kaupunkien virkakoneistot sen enempää kuin työvoima- ja elinkeinokeskukset. Jos maakuntaan saataisiin lisää 3 000 uutta yritystä, niin voitaisiin lopettaa puhumasta työttömyydestä niiden kohdalta, joille työ on tärkeä. Työvoimapula säilyisi varmaan jatkossakin joillakin aloilla, mutta se ratkaistaan aivan muilla vetovoimatekijöillä.

Juhani Sirkiä, Lappeenranta