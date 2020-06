Lukijalta: Satama kiihottaa mielialoja

Lappeenrannan kaupunki on taas joutunut julkisen ryöpytyksen kohteeksi matkailun kehittämisessä. Se on monia kiinnostava ja helppo aihe arvosteltavaksi. Syitä on vuosien mittaan etsitty milloin mistäkin – tapahtumien vähyydestä, kaavoituksesta, strategian puuttumisesta tai yrityskielteisyydestä. Tällä kertaa Etelä-Saimaassa (31.5.) lyötiin kaupungin päättäjiä oikein olan takaa ravintolatoimijoiden Eekoon ja Savon Mafian taholta. Onneksi elinvoima- ja kaupunkikehityksen toimialajohtaja Pasi Leimi sai kuitenkin hiukan valottaa asiaa myös kaupungin näkökulmasta.

Jutussa keskiöön nousi saunamaailma ja uima-altaat, joihin kaupunki ei ole antanut välitöntä suostumusta kaavoituksen eikä varsinkaan rahoituksen osalta. Kustannukset ja kannattavuus halutaan ja pitääkin jättää investoijien omaksi arvioksi. Matkailun vetovoimatekijöiksi Lappeenrannan satamassa niistä yksin ei kuitenkaan ole. Kesäkaupungissa altailla tuskin riittää kävijöitä muulloin kuin vilkkaimpana kesäkautena ja hyvien säiden aikana. Terveyskylpylä sen sijaan palvelee ympäri vuoden ja voisi tuoda matkailijoita kaupunkiin myös talvikaudella. Näin ollen toivoisin Savon Mafialta mieluimmin innovaatioita ja niiden toteutuksia rakennuksen perustehtävään eli kylpylään ravintolatoiminnan sijaan.

Lappeenrannan sataman perustehtävä on vesiliikenteen edistäminen, minkä Pasi Leimi myös jutussa selkeästi ilmaisi. Satamatoiminta tarvitsee laituripaikkojen ohella välttämättä myös kohtuullisen määrän pysäköintitiloja. Satama on myös tärkeä kaupunkilaisten kohtaamispaikka. Aurinkoisina päivinä terassit kuhisevat väkeä. Satamatorilla, läheisissä puistoissa ja Linnoituksessa viihtyvät sekä kaupunkilaiset että turistit. Lappeenrannan matkailustrategiaa voidaan varmasti kehittää, mutta investointien puutteesta kaupunkia ei voi moittia. Tällä vuosituhannella kohteiden lista on varsin pitkä ja näihin on uponnut sekä kaupungin että EU:n rahaa varsin mittavat summat.

Nyt on hyvä aika miettiä uutta matkailustrategiaa ja kysyä matkailualan toimijoilta ja asukkailta keinoja houkutella kaupunkiin paljon kaivattua läpivuotista matkailuvirtaa. Toimivissa kauppakeskuksissa on tiukat määräykset vähimmäisaukioloihin hiljaisenakin aikana. Entä jos sataman ja Linnoituksen vuokrasopimuksiin liitettäisiin yhteisvastuullisuutta siitä, että siellä olisi edes jotain toimintaa myös kesäkauden ulkopuolella. Ihmiset lomailevat muinakin vuodenaikoina ja kotimaan matkailu voi hyvin saada uutta ympärivuotista nostetta koronaan jälkimainingeissa.

Oma ihmetykseni aihe on se, ettei vaikkapa Eekoo ole lähtenyt mukaan Vesitorni-hankkeeseen. Siitä Lappeenranta saisi kauan odotetun läpivuotisen nähtävyyskohteen.

Juhani Sirkiä

Lappeenrannan keskusta-alueen raadin pj., Asukas- ja alueneuvoston vpj.