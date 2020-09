Lukijalta: Laajempi näkökulma malminetsintään – kaivoksen ympärille on kasvanut jopa uusi kaupunki

Viime viikkoina on ollut esillä suuri huoli Taipalsaaren ja Savitaipaleen seutujen malminetsintävarauksesta, jota FinnAust Mining Finland Oy on jo pienentänyt. Saimaan ja luonnon puhtaudesta on syytä kantaa vastuuta.

Uusien malmiesiintymien löytyminen on hyvin harvinaista. Suomesta on löydetty kymmenen viime vuoden aikana vain kaksi uutta merkittävää löytöä; Sodankylässä ja Ylitorniolla. Kaivostoiminnan arvoketjut ovat pitkät; suuri osa mahdollisen kaivoksen tuotosta jää joka tapauksessa Suomeen, jossa on hyvin kehittynyt jatkojalostustekniikka.

Kaivoksen perustaminen on monen lukon takana: varaus- ja malminetsintäluvat, teknis-taloudellinen suunnittelu, ympäristövaikutusten arviointiprosessi (YVA) ja kaivoslupa. Tämä prosessi kestää vuosia ja siinä ennättää lausua kaikki ympäristöhuolet viranomaistietä, valitusoikeuksineen.

Lappeenrannassa vuonna 1910 avattu kaivos on kasvattanut kaupunkia ja Ihalaisten tehdasintegraatin. Pitkäaikainen vuorivuokrasopimus tuottaa edelleen merkittävän summan kaupungin kassaan vuosittain. Outokummun kaivoksen ympärille muodostui kokonaan uusi kaupunki. Tämä monimetallikaivoskin on kestänyt ajan ja ympäristön testin. Lohjan ja Paraisten kaupungit ovat rakentuneet edelleen toimivien kaivosten ympärille.

Pariisin ilmastosopimuksen edellyttämä vihreä teknologia kymmenkertaistaa koboltin, litiumin, nikkelin, kuparin ja alumiinin kysynnän vuoteen 2050 mennessä (Maailmanpankki). Teollisuusmineraalit ovat kriittisen tärkeitä mm. vedenpuhdistuksessa, viljelysmaan parantamisessa – ja tuulivoimalan siivissä. Metallimineraalit ovat välttämättömiä esimerkiksi elektroniikassa, sähköautoissa ja hygieniaa vaativissa leikkaussaleissa. EU on tuonut esiin kasvavan huolen kriittisten raaka-aineiden saatavuudesta.

Suomi edellyttää niin kaivos- kuin metsäteollisuudelta korkeita ympäristövaatimuksia. Kuopiossa äskettäin valmisteltu suuri sellutehdashanke kaadettiin hallinnollisella päätöksellä. Mielestämme ei ole viisasta jo varhaisessa vaiheessa hallinnollisin toimenpitein ampua alas perusteollisuuden hankkeita, joista voi vastuullinen toiminta kehittää vuosikymmenten työ- ja elinvoimalähteen – jopa uuden kaupungin!

Eelis Eskelinen, Harri Koivisto

diplomi-insinöörit, Lappeenranta