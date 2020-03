Lukijalta: Huonoja päätöksiä Eksotelta

Etelä-Saimaa kirjoitti vanhusten päivätoiminnan lopettamisesta, johon Helena Puolakka kommentoi (ES 1.3.), että on väärin puhua päivätoiminnan lopettamisesta, sillä hänen käsityksensä mukaan Eksote vain kehittää päivätoimintaa.

Uskon monen luulleen samoin kuin itse luulin, että on hyvä jos päivätoimintaa kehitetään ja monipuolistetaan niin kuin Lappeenrannan kaupunginhallituksen jäsen asian ilmaisi. Kuitenkin 4.3. ilmestyneessä Etelä-Saimaassa Eksote ilmoitti päivätoiminnan lopettamisesta.

Hieman kerkesin ihmettelemään, että eikö mainittua toimintaa voida kehittää muutoin kuin toiminnan lopettamisella, vaan mitä vielä. Uusi Eksoten hallituksen puheenjohtaja Anneli Kiljunen osoitti luonteen lujuutensa hyväksymällä lopettamispäätöksen tapahtuneena tosiasiana, ilman mitään kehittämisajatusta.

Olen niiden puolella, jotka pitävät päätöstä huonona, sillä ei vanhustenhuoltomme ole niin hyvässä kunnossa, että siitä voi tinkiä. Päinvastoin tuntuu aivan siltä kuin päätös olisi tehty vain siksi, että joku tai jotkut olivat antaneet säästömääräyksen.

Vanhuksien palveluista on helppo säästää, sille heillä ei ole mahdollisuutta uhata lakolla tai kieltäytyä olemasta vanhus. Ainoa asia, mihin he saattavat turvautua, on, ettei rahapula ole heidän aiheuttamansa vaan se on poliittisten päättäjien arvojärjestyksen sanelema.

Hieman tässä minuakin alkaa pelottaa, kun runsas kolme vuotta tehdyn aortan pakkouusinnan jälkeen ei löytynyt kuntoutuspaikkaa, niin määräsin itseni kotikuntoutukseen. Vähän sen jälkeen kävi kaksi kuntoutuksen ammattilaista katsomassa tilannetta, mutta sen jälkeen ei ole edes puhelimella otettu yhteyttä. Vaan hyvinhän tässä pärjää, kunhan vain muistaa, että metrin eteenpäin pääsemiseksi voi ottaa neljä 25 sentin askelta ja muistaa aina, että kiirekin on vain tehty asia.

Matti Räsänen

Lappeenranta