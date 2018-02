Näkökulma: Halvausoireiden iskiessä pitää toimia nopeasti

Neurologian professori Risto O. Roine kirjoitti Aivoterveys -lehdessä 4/16 seuraavaa: ”: Joka toinen suomalainen ei tunnista aivoverenkiertohäiriön oireita.”

Aivoverenkiertohäiriöllä – käytetään myös termiä aivohalvaus– tarkoitetaan joko aivovaltimon tukkeutumista eli aivoinfarktia tai aivovaltimon puhkeamista eli aivoverenvuotoa tai ohimenevää – lyhytkestoista aivovaltimon tukkeutumista, TIA (Trancient Ischemic Attack), mutta jossa suoni aukeaa itsestään. Neljäs aivoverenkiertohäiriö on lukinkalvonalainen verenvuoto, johon yleensä liittyy kova päänsärky.



Tyypillisesti aivoverenkiertohäiriössä oireena ovat: toispuoleinen halvausoire, jossa käden tai jalan toiminta vaikeutuu, raajassa on puutuneisuutta ja/ tai tunnottomuutta, suupieli roikkuu, tulee puheentuoton tai näkemisen häiriötä (kaksoiskuvat, näkökenttäpuutokset). Oireet ovat yleensä kivuttomia, paitsi lukinkalvonalaisessa verenvuodossa räjähtävästi alkava päänsärky.



Jos kokee epävarmuutta, onko oireilussa kyse aivoverenkiertohäiriöstä vai jostakin muusta, voi pyytää oireilevaa irvistämään – ja tuolloin tarkkailla (jos itse oireilee, silloin voi katsoa peiliin) nousevatko molemmat suupielet symmetrisesti, saako nostettua molemmat kädet ylös. Mikäli toinen käsi ei nouse tai alkaa laskeutua, voi olla kyseessä aivoverenkiertohäiriö, ja sitten vielä havainnoidaan puhetta eli kykeneekö henkilö puhumaan sujuvasti. Mikäli yhteenkin havaintoon vastaus on ei, silloin ei ole syytä viivytellä, vaan on soitettava 112-numeroon. Huomioitavaa on, että TIA-kohtaukseen on suhtauduttava yhtä suurella vakavuudella, kuin vaikeamman oirekuvan aiheuttamaan aivoinfarktiin, sillä TIA voi enteillä vaikeampaa aivotapahtumaa.



Oireiden tunnistamatta jäämisen lisäksi on huolestuttavaa se, ettei hoitoon hakeuduta ajoissa. Tuukka Puolakka tutki tuoreessa (2017) väitöksessään kuinka kauan kestää HUS:n alueella aivoverenkiertohäiriön oireiden alusta ennen kuin soitettiin hälytysnumeroon 112. Keskimääräinen viive oireiden alusta hätäkeskukseen soittoon oli 41 minuuttia. Tämä on liian pitkä aika huomioiden se, että nopeus voi pelastaa aivot. Aivoverenkiertohäiriö alkaa nopeasti minuuttien kuluessa.Oireiden tunnistaminen ja nopea hoitoon hakeutuminen on ensiarvoisen tärkeää. Nopealla yhteydenotolla hätäkeskukseen ja viiveettömällä pääsyllä hoitoon käynnistetään toimenpiteet aivoverenkiertohäiriöstä toipumiseksi.

Kansallisen 112-päivän hengessä: tunnista, toimi ja toivu!



Tuija Halko-Liukkonen

Kirjoittaja on neurologinen asiantuntijahoitaja Eksotessa.