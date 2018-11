Lukijalta: Valotaulut kuuluvat kaupunkikuvaan

Lappeenrannassa on henkilöitä, muun muassa kaupunkikehityslautakunnan jäsen, kaupunginvaltuutettu Kimmo Klemola, jotka ovat suivaantuneet siirrettävistä valotauluista. Yhtä kaikki, kaupungissa on aina niitä, jotka valittavat nykyisestä kaupunkikuvasta, ja uskon että he kaikki ovat pahoittaneet miestä valotauluista ihan periaatteesta.

Marraskuun pimeyteen valotaulut, jos mitkä, tuovat iloa, loistetta ja valoa. Kirkkaat valot kuuluvat kaupunkikuvaan, ne kertovat elävästä kaupungista, eikä niillä ole mitään tekemistä varsinaisen valosaasteen kanssa. Vain lappeenrantalainen kyynikko voi vastustaa pimeyden valaisemista. Ison Kristiinan isoihin valoihin kaupunkilaiset ovat jo tottuneet.

Uskon, että valotaulut eivät potuta sinänsä, mutta välkkyminen saattaa ärsyttää, jos taulu on asetettu väärin, vaikkapa jonkun asuintalon välittömään läheisyyteen niin, että ihan diskotunnelmaa on sisätiloissakin.

Älkää valotauluista valittako, ne pikemminkin ovat vetovoimatekijä kaupungille. Kun saavun kaupunkiin illalla piristävä vaihtuva valo toivottaa tervetulleeksi. Se kertoo, että ei tulla tuppukylään.

Markus Malmi, Lappeenranta