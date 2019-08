Lukijalta: Lappeenrannan kaupunki vastaa: Linnoituksen valaistusta testattiin etukäteen

Linnoituksen ympäristön ja rakennusten julkisivujen valaistuksesta on teetetty kohdekohtainen periaatesuunnitelma vuonna 2012. Suunnitelmaa on toteutettu aikaisemmin Kristiinankadun ja Vesiportinkujan katuvalaisinten osalta. Tänä vuonna Lappeenrannan juhlavuoden kunniaksi on päätetty rakentaa valmiiksi tuo kohdekohtainen julkisivuvalaistus. Vanhat suunnitelmat on päivitetty keväällä 2019 vastaamaan tätä päivää tekniikaltaan sekä ratkaisuiltaan, mutta periaatteet on melko lailla samat.

Keväällä 2019 linnoituksessa on järjestetty koevalaistustilaisuus, jossa valaistusratkaisuja on testattu käytännössä eri valaisinmalleilla ja valaisutavoilla. Vanhan arkkitehtuurisen rakennuksen seinäpinta sisältää erilaisia tasoja sekä kulmia, joten koko seinäpinnan tehokas valaistus saadaan ainoastaan sijoittamalla valaisin irti seinästä ja toteuttamalla valaistus valonheittimin.

Kristiinankadun rakennuksissa, jotka ovat lähellä ajorataa ja jalkakäytävää haluttiin sirompi valaistus, joka jättää seinäpinnan eläväksi.

Valonheittimet päätettiin sijoittaa metallisten pollareiden sisälle. Tämä valaisinpollarimalli kestää hyvin ilkivaltaa sekä Suomen haastavaa ilmastoa ja siitä on hyviä kokemuksia muissa kaupungeissa.

Julkisivuvalaistuksissa linnoituksessa on kaksi periaatetta. Toisessa halutaan valaista linnoituksen reunoilla olevia ulkopuolisia seinäpintoja tehokkaasti, niin että koko seinäpinta on valaistu ja koko rakennus korostuu kauas. Kristiinankadun rakennuksissa, jotka ovat lähellä ajorataa ja jalkakäytävää haluttiin sirompi valaistus, joka jättää seinäpinnan eläväksi myös läheltä katsottuna. Näitä Kristiinankadun rakennuksiin asennettuja valaisimia testattiin myös linnoituksen ulkolaitojen julkisivuihin, mutta todettiin, että rakennusten korkeuden, kulmien ynnä muiden takia haluttua lopputulosta ei saatu toteutettua kyseisillä valaisimilla.

Kaupunki on saanut jonkin verran palautetta uusien valonheittimien tuomasta häikäisystä asuntoihin. Tämä on tärkeä seikka asuinmukavuuden kannalta. Sitä tutkitaan ja siihen etsitään ratkaisu tavalla tai toisella lähiaikoina.

Topi Kangas, hankkeen projektipäällikkö, Lappeenrannan kaupunki