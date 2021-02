Lukijalta: Mitä kaikkea Lappeenrannan matkailukesä 2021 voisi olla?

”Saimaa on ennen kaikkea mielentila, jonka jokainen voi saavuttaa. Saimaa kuuluu kaikille!” Näin pontevasti todetaan Saimaa-ilmiön verkkosivuilla.

Yhteisen mielleyhtymän luominen antaa alueelle aidon mahdollisuuden nousta pääkaupungin ja Lapin rinnalle Suomen kolmanneksi matkailukärjeksi. Miten Lappeenranta voisi hyödyntää enemmän Saimaa-ilmiötä markkinoinnissaan?

Tarvitaan jotain koronaturvallista, uutta ja kiinnostavaa. Miten olisi Kaunis Veera -teeman ympärille sopivaa toimintaa ja tuotteita Lappeenrannassa? Maksulliset virtuaaliesittelyt ja -matkat ovat nyt suosittuja. Luonto- ja hyvinvointipalveluille on kysyntää, kun ihmiset etsivät lohtua ja turvallista toimintaa korona-ajan ankeuteen.

Ravintoloiden kannattaa panostaa terasseihin ja lupakäytäntöjä tulee höllentää esim. ulosmyynnin osalta, koska ihmiset eivät oleskele mielellään julkisissa sisätiloissa.

Alueen kehityshankkeet kuten pyöräilyreitit, kanavasulkujen pidennys, Kutilan kanava ja risteilyreitti tekevät onnistuessaan Saimaasta entistä kiinnostavamman matkailukohteen.

Etelä-Karjalaa koettelee venäläismatkailijoiden puute. Markkinointia naapuriin on jatkettava ja luotava toivoa siitä, että kyllä ne rajat vielä aukeavat. Pidä matkailu hengissä, siirrä matkaa, älä peru, niin on jotain mitä odottaa ja mistä haaveilla.

Saavutettavuus on tärkeää. Kannatamme uutta junayhteyttä Pietarista Imatralle. Itä-Suomeen on päästävä nykyistä nopeammin ratayhteyksin. Kannatamme junien pysähtymistä Joutsenossa jatkossakin.

Kulttuuripääkaupunkihaku on käynnistänyt jotain suurta, ja on mahtavaa että Lappeenranta on mukana. Kuten Saimaa-ilmiön kipinäsytyttäjä Jani Halme totesi: ”Nyt on Saimaan vuosikymmen” ja toimittaja Kimmo Ohtonen Mondo-lehdessä: ”Suomalaiset aliarvostavat usein omaa luontoaan. Saimaa on kuin merelle menisi: siellä on kohtia joissa näkyy joka suuntaan vain vettä.”

Toivotaan että tuleva kesä kohtelee meitä hyvin ja pääsemme nauttimaan Saimaan alueen monipuolisesta tarjonnasta.

Mimosa Nurmela

kuntavaaliehdokas (kok), Lappeenranta

Ding Ma

kuntavaaliehdokas (kok), Lappeenranta