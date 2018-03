Lukijalta: Jäitä hattuun Lappeenranta kuvataidekoulun siirtämisessä

Koin alkuviikosta Imatralla mahtavan elämyksen, jääinstrumenteilla esitetyn konsertin jätti-iglussa Vuoksen äärellä. Syytä on olla jälleen kerran positiivisesti kaateellinen imatralaisen luovan kulttuurityön hedelmille.

Jokaisella paikkansa ansainneella kulttuurituotteella tai -yhteisöllä on oma historiansa. Takana on aina valtavasti työtä, ennen kuin asema on ansaittu. Siksi, jos jotain aiotaan purkaa, on syytä miettiä, miksi se on aikoinaan syntynyt. Kerran kuopattu ei koskaan palaa.

Suuruuden ekonomian nimissä lyhytkatseinen päättäjä saattaa tehdä virhearviointeja. Sellainen olisi Imatran kuvataidekouluna tunnetun opinahjon repäiseminen juuriltaan, siirtäminen Imatralta Lappeenrantaan.

Miten monet kerrat olen ihastellut koulun oppilaiden töitä Salmelan taidekeskuksen kesänäyttelyissä ja ollut ylpeä koko maakunnan puolesta. Taiteella on merkittävä heijastusvaikutus lähiympäristöönsä.

Muuttotilastojen mukaan Etelä-Karjala näivettyy ja samalla tyhjenee Lappeenrantaan. Keskuskaupungin hegemonia tukahduttaa liian usein rakenteita, joilla olisi mahdollista ylläpitää koko maakunnan elinvoimaisuutta. Suuri ei ole kaunista.

Vahva puolto Imatralle sen taistellessa kuvataideopetuksensa puolesta!

Timo Mattila, kulttuurituottaja, Lappeenranta