Lukijalta: Eksotessa kauppias kirjoittaa ostoslistan

Pienenä poikana isoäitini laittoi usein minut kauppaan ostoslistan ja kukkaronsa kanssa ja myyjä otti sieltä sopivan rahan. Se oli sitä aikaa.

Sote- ja maakuntauudistusten toteutuessa palvelujen ostaminen eli hankintaosaaminen on yksi keskeisimmistä valmiuksista. Keneltä ostetaan, mitä saadaan, hyöty lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä mitä lopulta halutaan? Millaisia ovat turvan, hyvinvoinnin, ennaltaehkäisyn ja muiden immateriaalisten hankintojen mekanismit ja hinnat?

Taloushallinto seurantamekanismeineen ja mittareineen on yhteiskunnan selkäranka. Vaihtoehtoiskustannuksilla tarkoitetaan, mitä rahalla olisi saatu, jos se olisi sijoitettu toisin. Lasten alentunut kuolleisuus kallovammoihin ei juurikaan ole peräisin terveydenhuoltoon satsaamisesta vaan alikulkutunneleista ja pyöräilykypäristä. Viisaalla rahalla voi olla poikkeukselliset reitit. Tuottavuus syntyy onnistuneista valinnoista.

Talouden ohjausmekanismien toimivuus, yhteisesti ymmärretyt luvut ja tavoitteet ovat loppusummia oleellisempia. Kansalaisille viestimisen tulee tehdä ymmärrettäviksi valintojen perusteet ja oletetut seuraukset monimutkaistuvassa digitalisoituvassa maailmassa, jossa alkuinvestoinnit ovat kalliita ja säästöt tulevat myöhemmin.

Eksote-mallin nerokkuus on mahdollistanut kenraaliharjoituksen, jota muilla maakunnilla ei ole ollut. Sote-integraatio on tarjonnut laboratorion, jossa voi tutkia sote-euron matkaa integroidussa palvelujärjestelmässä kansalaisille parempia palveluja tuottaen.

Näin siis teoriassa. Kunnat ovat antaneet Eksotelle avoimen kukkaron, oma kuntani 57 prosenttia varoistaan ja ilman ostoslistaa. Kauppias on saanut päättää mitä ostetaan. Nyt on havahduttu, että kokonaisuus ei ole enää vallassamme.

Maksujen suuruutta tärkeämpää on ratkaista, kuinka kukkaron saa takaisin. Kuntien on syytä katsoa peiliin sote-maksujen karattua. Taustalla ovat valvontamekanismien, vaikutusmahdollisuuksien ja ilmeisesti myös osaamisen puutteet. Kasakka on ottanut, minkä on irti saanut.

Timo Salmisaari, Ruokolahden kunnanhallituksen jäsen, Eksoten hallituksen varajäsen