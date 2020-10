Lukijalta: Soteuudistus ja demokratia

Soteprosessi eteni hallituksen lakiluonnosten myötä. Yritän välttää sanaa ”uudistus”, koska en ole siitä tässä yhteydessä niin varma. Siitä olen varma, että esitys lisää byrokratiaa ja kustannuksia. Pelkästään hyvinvointialueen vaalien järjestäminen maksaa useita kymmeniä miljoonia.

Vaalit on tarkoitus pitää talvella 2022. Alueen valtuustoon valitaan 51 henkilöä, samoja joita puoli vuotta aiemmin oli valittu kuntien valtuustoihin. Kun alueen rahoitus tulee valtiolta, ei aluevaltuutetuilla ole juurikaan päätösvaltaa. Tämä tosiasia vaikuttaa myös äänestysvilkkauteen. Ennustan, että näissä vaaleissa tehdään uusi Suomen ennätys äänestysaktiivisuuden suhteen. Alitetaan entinen, joka on saavutettu Eurovaaleissa 1999 , 30,1%.

Maakuntien keskuskaupungit tulevat rohmuamaan valtaosan paikoista. En ymmärrä, mitä keskustapuolueessa ajatellaan, kun alueiden pienimmät kunnat menettävät vaikutusmahdollisuutensa tämän uudistuksen myötä. Valtuustoon voi vielä paikan saada, muttei hallitukseen.

Nykytilanne on demokratian kannalta paljon parempi. Eksoten perussopimus antaa kaikille kunnille edustuksen hallituspöytään. Kun Savitaipale, Lemi, Ruokolahti ja Taipalsaari eivät ole yltäneet varsinaiseen hallituspaikkaan, on heillä kuitenkin edustus Eksoten hallituksessa. Ja kun siellä ei juuri koskaan äänestetä, vaikutusvaltaa on jokaisella samalla tavalla.

Kaikin puolin turhat ja kansanvaltaa vahingoittavat vaalit olisi ollut syytä välttää ja säilyttää nykyinen kuntayhtymähallinto.

Heikki Järvenpää

Lappeenranta, kok.