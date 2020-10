Lukijalta: Huono kuulo ei vaikuta vain kuulemiseen, se myös eristää ihmistä

Menin kuulotutkimuksiin, kun en enää kuullut ovikellon soittoa enkä lintujen laulua. Tulos: teillä on voimakkaasti alentunut kuulo. Muutaman vuoden päästä kutsuttiin uudelleen tutkimuksiin. Kuulokäyrä näytti menevän edelleen jyrkkenevästi alaspäin.

Vaikka huonokuuloisuus ei olekaan itselleni vaikein sairaus, se haittaa sosiaalisia suhteita aiheuttaen eristäytyneisyyttä ja yksinäisyyttä. Luulen tulkitsevani monen saman sairauden kanssa kamppailevan elämäntilannetta.

Ilman kuulolaitetta en yleensä tule kysyneeksi kolmatta kertaa, mitä henkilö sanoikaan. Asia jää kuitenkin vaivaamaan. Saattaa olla, että kuulen väärin tai arvailen. Tiedän, että on monia joille kuulolaite on määrätty, mutta he eivät sitä käytä. Mielestäni laitetta tulisi käyttää korvassa, vaikka sen käyttämisellä on omat ongelmansa. Huonokuuloisuus voi osaltaan olla aiheuttamassa dementoitumista ja muistin heikkenemistä.

Viisi vuotta sitten olin kuuloliiton kurssilla, jossa eräs mies totesi. ”Raamatussa sanotaan, että usko syntyy kuulemisesta, mutta kun en kuule mitä pappi puhuu.” Kirkon akustiikka ratkaisee puheen tai musiikin kuulemisen. Konsertissa taiteilijan välipuheet jäävät helposti kuulematta, jos hän ei puhu mikkiin. Useat ovat valitelleet samaa asiaa.

Ymmärtääkseni lääkettä kuulovammaisuuteen eikä luontaislääkettäkään ole keksitty. Kohtalotovereille toivottelen sinnittelyä eteenpäin. Olet yhtä arvokas persoona kuin paremmin kuulevatkin.

Jaakko Mäkeläinen

Savitaipale