Lukijalta: Yritykset tarvitsevat osaavia tekijöitä, mutta Etelä-Karjala hyödyntää heikosti Skinnarilan tuhansia suomalaisia ja kansainvälisiä opiskelijoita

Etelä-Karjala tarvitsee työpaikkoja. On varmistettava nykyisten työpaikkojen säilyminen ja luotava uusia. Menestyvä yritys toimii joustavasti ja työllistää. Se seuraa asiakkaiden tarpeiden kehitystä ja kehittää aktiivisesti toimintaansa. Yrityksen toimintatapojen ja kustannusten on joustettava tilanteen mukaan. Myös palkkakustannusten on joustettava. Tämä onnistuu, kun henkilöstöllä on selkeä kuva yrityksen tilanteesta. Omien työpaikkojen eteen ollaan valmiita tekemään paljon tilanteen niin vaatiessa. Hyvinä aikoina yrityksen on vastavuoroisesti oltava valmis jakamaan osa tuloksesta henkilöstölle. Palkkaratkaisut on tehtävä yrityksissä. Helsingistä käsin on mahdotonta ohjata satojentuhansien yritysten kustannuksia nopeasti muuttuvissa markkinatilanteissa.

Yritys tarvitsee osaavia ihmisiä. Luin 70-luvulla saksalaisesta koulutusjärjestelmästä, missä vuoroteltiin opintoja ja yrityksissä työskentelyä. Opiskelija saa näin tuntumaa siihen, mitä työssä tarvitaan. Samalla opiskelumotivaatio säilyy, kun huomaa, että opitut taidot ovat tarpeellisia. Oppisopimuskoulutus ajaa pitkälti saman asian, vaikkakin hieman eri toteutusjärjestyksessä.

Etelä-Karjalassa on osaamisen kannalta yksi huonosti hyödynnetty resurssi: Skinnarilan tuhannet suomalaiset ja kansainväliset opiskelijat. Heistä valtaosa lähtee valmistuttuaan maakunnasta. Paikallisten yrittäjien on aika pohtia, kuinka näitä tulevaisuuden taitajia pystytään käyttämään yritysten kehittämiseksi ja kansainvälistämiseksi. Itselläni on hyviä kokemuksia yritystoiminnan kansainvälistämisessä sekä venäläisten että kiinalaisten nuorten kanssa.

Valmistuvien ulkomaalaisten osaajien työllistämistä on helpotettava työlupakäytäntöjä uudistamalla. Tutkinnon suorittaneille on saatava työlupa nykyistä helpommin. Nuorten ikäluokkien pienentyessä meillä ei ole varaa jättää tarjolla olevaa resurssia käyttämättä. Myös maahan työn perässä muuttavien työlupakäytäntöä on helpotettava luotettavaksi todettujen työnantajien kohdalla.

Markku Pentikäinen

Imatra