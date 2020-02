Sanomalehtiviikko: Olet kaunis ilman meikkiä, kirjoittaa kahdeksasluokkalainen Sylvi Salohalme

Oletko huomannut, kuinka paljon ihmiset keskittyvät ulkonäköönsä? He ottavat kuvia itsestään ja valittavat, kuinka rumalta he näyttävät. Sen jälkeen he laittavat uudenlaisen meikin. Nykyisin, kun ihmiset näkevät netissä valokuvan, he ajattelevat: ”Haluan näyttää tuolta.” He siis vertaavat itseään kuviin, joita on saatettu käsitellä. Mielestäni tämän täytyy loppua!

Jossain on joku, joka nyppii kulmakarvansa pois vain, koska ne olivat liian vaaleat. Jollakulla saattaa olla tuttu, joka tuijottelee mallien kuvia, ja valittaa, koska ei itse näytä yhtä nätiltä. Toiset laittavat meikkiä niin paljon, että he eivät kohta tunnista itseään. Mielestäni se on kuin naamio, joka piilottaa kaiken, mitä et halua toisten näkevän. Kateus ja itsetunnon puute saavat meidät laittamaan kyseisen naamion päälle, ja esittämään jotakin, joka emme ole, vaikka haluaisimme.

Ymmärrän, että juhliin pistetään päälle hienot asut ja koreat meikit. Niistä voi ottaa kuviakin! Kyllä itsekin pukeutuisin hienompiin vaatteisiin juhlia varten, sillä haluan, että minä muistan, kuinka kivalta näytin. Mutta kenenkään ei pitäisi unohtaa olla oma itsensä.

Jos minulta kysytään, kaikkien täytyy muistaa, että he voivat olla omia itsejään. Kukaan ei ole ”ruma”, vaikka mitä tapahtuisi. Jokainen on erilainen, ja heidän on muistettava, että kaikki ne henkilöt, joita he näkevät netissä, ovat ihmisiä myös! Näin heistä tulisi itsevarmoja, ja todellisia, etenkin itselleen.

Toisten mielipiteitten ja ulkonäön ei tarvitse vaikuttaa sinuun itseesi. Olet hyvä sellaisena kuin olet! Älä anna muiden väittää muuta!

Sylvi Salohalme

Mansikkalan koulukeskus 8 E