Lukijalta: Uskovainenkin saa hankkia niin paljon tietoa kuin pää kestää

Lehdessä oli Vapaa.ajattelijat ry:n ilmoitus, jossa kerrottiin, että lokakuun loppuun menessä kirkosta erosi 30 804 ihmistä. Monien eroamisten syitä sanoitti Tuomas Enbuske taannoisella Iltalehden kirkkokolumnillaan.

Vapaa-ajattelijoiden missio on saada mahdollisimman monet eroamaan kirkosta – miksi? Eihän se vie heiltä mitään pois, ja toiset haluavat käydä seurakunnan tilaisuuksissa, lukea raamattua, rakastaa Jeesusta ja lähimmäisiä. Eikö saisi rakastaa, eikö saisi kokoontua yhteen? Elä ja anna toisten elää!

Usein ennen joulua ja pääsiäistä aktivoituvat ei-kristityt – vapaa-ajattelija, Pakanat ry, Karhulansa ry ynnä muut – kirjoittelemaan sanomalehdissä. Monesti he käyttävät halventavia ilmaisuja, kuten ”höynäytetyt” tai kirkon sanoma on ”huuhaata”. Kai kristittykin saa tuoda esiin joukon faktoja kristillisyydestä näin joulun lähestyessä.

On luuloa, että kun ihmisestä tulee uskovainen, niin hänen täytyy laittaa järki hattuhyllylle ja alkaa uskoa. Raamattu ilmaisee, että kun ihminen nöyrtyy ottamaan uskonlahjan ja sen lahjan antajan, niin hän tulee järkiinsä: ”Herran pelko on viisauden alku.” Kyllä uskovainen saa hankkia tietoa niin paljon, kun nuppi kestää – hän kuitenkin mieluummin hankkii viisautta.

Vapaa-ajattelu alkaa siitä, kun hänet vapautetaan epäuskosta, ennakkoluuloista, nykymedian tai somen syöttämistä narsistisista uskotteluista ja ohjelmoinneista. Maailmassa on 2,5 miljardia kristittyä, osa vain nimellisesti, mutta suuri osa heistä armolahjan saaneita. Kristittyjen joukossa on nykyään paljon maailman huipputiedemiehiä, joilla on elävä usko Jumalaan ja raamatun totuuteen.

Veli Tammilehto, Lappeenranta