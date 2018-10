Lukijalta: Eksoten "investorit" laskevat itselleen tuoton sijoittamalleen pääomalle

Olen seurannut mielenkiinnolla sanankäyttöä Eksoten hallituksen julkaistua suunnitelman uusien sote-keskusten rakentamisesta. Ensin ainakin radion kautta tiedotettiin, että nämä hankkeet eivät tule rasittamaan omistajakuntien taloutta.

Sen jälkeen lehdissä on kirjoitettu, että kunnille ei tule investoinneista lisärasitetta, koska "investorit" rahoittavat hankkeet ja Eksote menee vuokralaiseksi näihin keskuksiin. Vuokrausmahdollisuutta hallitus pitää hyvänä siksi, että Eksotella aikaisemmista vuokrauksista on hyviä kokemuksia.

Tässä taloudellisessa ajattelussa on ajatusharha. Ensinnäkin "investorin" vuokrapyyntö voi olla aivan toista tasoa kuin aikaisemmissa vuokrakohteissa. He , investoijat, tekevät omat laskelmansa, joissa otetaan huomioon kaikki hankkeiden toteuttamisen aiheuttamat kustannukset sekä niihin sijoitetulle pääomalle olipa se omaa tai vierasta pääomaa he laskevat riittävän tuoton. Uskon, että he varautuvat myös mahdolliseen koron nousuun pääomamarkkinoilla.

Toinen ajatusharha on siinä, että hankkeiden tuottamien palvelujen käyttäjät selviäisivät alemmilla kustannuksilla tällä Eksoten hallituksen esittämällä ajatusmallilla kuin esimerkiksi itse rahoittaen ja rakentaen tai käyttäen aikaisemmin vuokraamiaan tiloja. En kykene arvioimaan taloudellisesti enkä toiminnallisesti eri vaihtoehtoja. Joka tapauksessa jäisi pois investoijille tuleva tuotto hankkeista.

Edelleen on muistettava se, että toteutettiinpa hankkeet millä tavalla tahansa, aina maksajana on hankkeiden tuottamien hyödykkeiden käyttäjät olivatpa nämä luonnollisia henkilöitä tai juridisia henkilöitä Meidän suomalaisten käyttämässä järjestelmässä lopullisena maksajana yleensä on veroja maksava.

Jorma Ojapelto, Lappeenranta