Lukijalta: Hallitus ajaa maaseutua alas kuin käärmettä pyssyyn

Viikko sitten hallituksen päätöksellä nostettiin polttoaineverotusta. Jo ennen veronkorotusta Suomessa oli EU:n kolmanneksi korkein bensiinivero ja dieselvero neljänneksi korkein. Bensiinilitrasta 70% on veroa. Suomessa on suhteellisen pitkät etäisyydet ja paljon maaseutua, joissa oman auton käytölle ei ole vaihtoehtoa. Julkista liikennettä ei ole ja palvelut vähenevät vuosi vuodelta. Kauppaan, työhön, lääkäriin, kouluun jne. on lähdettävä autolla. Se kuinka korotukset näkyvät kuljetuskuluissa ja sen vuoksi kulutushyödykkeiden hinnoissa näkyy viiveellä. Kotimaan tavarakuljetuksista lähes 90 % tapahtuu kumipyörien päällä. Ei varmasti tarvitse ottaa esille energiaverotusta, se on ihan oma lukunsa. Hallituksen päätökset vauhdittavat maaseudun kurjistamista. Mikäli maaseudulla ei ole asukkaita, ei ole maataloutta eikä sen jälkeen kannata edes mainita sanaa huoltovarmuus.

Sen valossa, että lähes kaikkia koskettavia veroja tiukataan eri syistä ja samaan aikaan rahaa tuntuu löytyvän muun maailman pelastamiseen ei kuulosta reilulta eikä se sitä olekaan. Katastrofiavut ja rahastot ovat oma lukunsa, mutta eurooppalaisten pankkien tukeminen tai maiden tukeminen, jotka ovat hoitaneet talouttaan huonosti jo vuosikymmeniä yhteisellä velalla kuulostaa karulta ja sitä se onkin. Varsinkin, kun kääntöpuolella on oman maan ja kansan hyvinvointi. Kun kääntöpuolella on maaseudulla asumisen mahdottomaksi tekeminen. Seuraavaksi lienee pienten kaupunkien alasajo. Saimmehan jo uutisista lukea, että jatkossa koulujen määrä saattaa puolittua. Siitä on helppo laskea, ei riitä kouluja joka kylään eikä kaupunkiinkaan.

Onko tämä se mitä halutaan nyt ja jatkossa? Minun mielestäni ei, aina on olemassa vaihtoehtoja.

Kai Karhukorpi

kaupunginvaltuutettu (ps)

Lappeenranta