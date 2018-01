Lukijalta: Aktiivimalli rankaisee erityisesti lapsiperheitä

Hallituspuolueet kokoomus, keskusta ja Sininen tulevaisuus ovat systemaattisesti jakamassa ihmisiä eriarvoiseen asemaan, ei ainoastaan lain edessä, vaan myös palveluiden saatavuuden osalta. Tämä näkyy räikeällä tavalla muun muassa siinä, kuinka hallituspuolueet kohtelevat työttömiä, heidän perheitään ja heidän lapsiaan. Tällä on kauaskantoiset vaikutukset varsinkin lasten ja nuorten elämään.

Taustalla on ihmiskäsitys, jossa työttömyys on ihmisen laiskuutta ja ihmisen oma syy. Tämä näkyy kaikessa mitä hallitus tekee. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että reilusti yli 90 prosenttia työttömistä menisi töihin välittömästi, jos töitä löytyisi ja sitä olisi tarjolla.

Hallituspuolueet ovat päättäneet rankaista myös työttömien lapsia, näin myös täällä Etelä-Karjalassa. Työttömien lasten tasa-arvoista oikeutta varhaiskasvatukseen rajataan ajallisesti, niin tunteina kuin myös milloin he saavat olla päivähoidossa. Tämän lisäksi heidän palveluiden laatu on heikompaa suurempien ryhmäkokojen ja heikompien henkilöstömitoitusten takia.

Varhaiskasvatuksen tärkeä tehtävä on luoda tasa-arvoiset mahdollisuudet sivistykseen, oppimiseen, hoivaan ja huolenpitoon. Tähän oleellisesti liittyy hoidon laatu, sama päiväkoti, tutut ja turvalliset hoitajat, sama varhaiskasvatusryhmä ja niin edelleen Miten käy lapsen jatkossa, kun vanhemmilta edellytetään rankaisun uhalla ottamaan lyhytkin työ vastaan, välittämättä siitä, kuinka lapsen hoito on järjestetty? Laitetaanko lapsi aina siihen päiväkotiin ja hoitoryhmään, joka kulloinkin on vapaana?

Mitä tapahtuu, jos vanhemmat eivät saa lapselle hoitopaikkaa, leikataanko heiltä siitäkin huolimatta työttömyysturvaa? Hallitus on jälleen heikentämässä työttömien lasten tilannetta ja näin lisäämässä edelleen huono-osaisuutta ja eriarvoisuutta. Useat tutkimukset ovat osoittaneet sen, mikä merkitys varhaiskasvatuksella ja turvallisella ja hyvällä lapsuudella on ihmisen elämänkaareen.

Nyt viimeistään hallituksen ja hallituspuolueiden tulisi luopua työttömien lasten varhaiskasvatuksen rajaamisesta ja turvata jokaiselle lapsille hyvä ja turvallinen lapsuus sekä heidän vanhemmilleen todellinen mahdollisuus löytää töitä. Ei voi olla, että tästä kokonaisuudesta kärsivät lopulta kaikkein eniten työttömien lapset.



Anneli Kiljunen, kansanedustaja (sd.), Lappeenranta