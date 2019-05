Lukijalta: Jaottelu vain vasemmistoon ja oikeistoon ei enää vastaa tämän hetken todellisuutta

Viime aikoina on kohistu perussuomalaisten sijoittumisesta poliittisella kartalla. Osin syystäkin, sillä perinteinen jaottelu pelkästään vasemmistoon ja oikeistoon ei enää vastaa tämän hetken arjen todellisuutta.

Ihmiset tai valtiot voidaan jakaa karkeasti kahdella tavalla. Jaottelun pohjana voivat olla näkemykset siitä, kuinka yhteiskunnan materiaaliset asiat pitää järjestää. Aiemmin toisena ääripäänä oli kommunistinen talousajattelu, mutta se on kuollut ja kuopattu kelvottomana. Toisessa ääripäässä on ollut raaka kapitalismi. Sekin on harvinaistunut.

Valtavirtana on nyt yksityiseen yrittämiseen ja sosiaaliseen vastuullisuuteen perustuva yhteiskunta. Kuinka se sitten käytännössä toteutuu, niin siitä on erilaisia versioita. Valtavirran suunta on kuitenkin selkeä. Jyrkän vastakkainasettelun aika on ohi.

Tässä jaottelussa perussuomalaiset asettuvat äärilaitojen puoliväliin. Puolue korostaa suomalaista yrittämistä ja suomalaista työtä. Myös äänestäjät ovat sen havainneet, sillä tuoreen gallupin mukaan PS on maan suurin puolue työväestön ja yrittäjien keskuudessa.

Nykymaailmassa toiset kannattavat globaalia ajattelua, jossa kansallisen päätöksenteon ja kansallisen kulttuurin rinnalle tai yläpuolelle on nostettu rajat ylittävä hallintorakenne ja monikulttuurisuus.

Perussuomalaiset ja kansallismieliset muuallakin kannattavat myös kansainvälistä yhteistyötä. Mutta niin, että ylin päätösvalta säilyy kansallisella tasolla ja että merkittävä osa päätösvallasta on sitäkin alempana.

Samalla ymmärretään, että toisistaan hyvin paljon poikkeavat kulttuurit ovat vaikeasti yhteensovitettavia. Monikulttuurisessa yhteiskunnassa käytännön arki on ristiriitoja täynnä.

Reijo Tossavainen, eläkeläinen, Savitaipale