Lukijalta: Venäjä pyrkii heikentämään naapureitaan ja koko läntistä maailmaa hybridivaikuttamisella

Herkkäuskoista kansaa hyödynnetään surutta Suomessa ja muuallakin maailmassa. Naureskelemme USA:n presidentille ihan aiheesta, mutta meidän pitäisi havahtua vakavasti siihen mistä kaikki johtuu.

Jo V. I. Leninin ajoilta lähtien hyödynnettiin ymmärtämättömiä kommunistisen propagandan puolestapuhujina. Nykyään Venäjä ja sen johto jatkaa samaa taktiikkaa pönkittääkseen omaa valtaansa. Vaarallisinta tässä on se, että Venäjä käyttää näitä ”hyödyllisiä idiootteja” omien laajentumispyrkimystensä ja valta-asemansa pohjustamiseen.

Hybridivaikuttamisen vaarat on huomattu ja niitä yritetään torjua.

Venäjä ei tietenkään halua uhrata kansalaisiaan suoraan sodankäyntiin, vaan pyrkii heikentämään naapureitaan ja koko läntistä maailmaa hybridivaikuttamisella. Tarkoituksena on aiheuttaa väärän tiedon levittämisellä konflikteja sekä heikentää kansakuntia sisältä päin.

Puuttuminen USA:n presidentinvaaleihin, nosti presidentiksi Venäjän kannalta juuri sopivan henkilön, joka luulee yhdistävänsä kansaa, vaikka oikeasti ohjaa sitä toisiaan vastaan.

Suomen kannalta vahingollisia ”idiootteja” ovat esimerkiksi keinotekoisesti luoduissa lapsikaappausasioissa esiin nousset Suomen kansalaiset ja Trumpin kritiikittömät ihailijat, joita löytyy jopa eduskunnasta. Venäjä on hyödyntänyt hallitsematonta maahanmuuttoa luodakseen kahtiajakoa koko Euroopassa ja myös maamme kansalaisten välille. Venäjähän ohjasi hetkessä Suomeen pohjoisen kautta koemielessä 1 700 turvapaikanhakijaa. Lisäksi eräs valeuutisia levittänyt julkaisu ja sen venäläistaustainen päätoimittaja lienevät toimineet suunnitellun kuvion mukaan. Osaksi totta ja osaksi muunneltua totuutta, jolla kuohutetaan mieliä äärilaidoilla. Tavallinen kansa ja tiedotusvälineet onnistuttiin vaientamaan asiallisesta keskustelusta. Tämä oli ihan meidän omien kansanedustajien ja tiedotusvälineiden aikaansaannosta. Nyt vihdoin ollaan pääsemässä avoimeen sekä rehelliseen keskusteluun.

Hybridivaikuttamisen vaarat on huomattu ja niitä yritetään torjua, toivottavasti ei liian myöhään! Me tavalliset kansalaiset olemme merkittävässä asemassa tiedotusvälineiden edustajien kanssa. Suomalaisten on kyettävä yhteistyöhön ulkoisten uhkien torjumiseksi ja lopetettava olemasta hyödyllisiä idiootteja. Tulevat vaalit saattavat olla ratkaisevassa osassa.

Jorma Tyrmi, Lappeenranta