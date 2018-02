Lukijalta: Kirkonkin vastuunkantajien pitää aktivoitua

Kun avaamme minkä tahansa median, niin kuulemme ja näemme mielenosoituksia, milloin mistäkin aiheesta. Viime aikoina työttömän aktiivimallista on kokoonnuttu mielenosoituksiin ja järjestetty lakkoja ja mitä muuta lieneekään. Järjestöjen motiiveista voidaan varmasti olla montakin mieltä, mutta se osoittaa kuitenkin halua puolustaa jotakin, ja kun näin on, niin ryhdytään sitten toimiin ja kerrotaan julki, mitä halutaan ja mitä muutoksia toivotaan.



Kirjoitan nyt kristittynä, ja mieltäni painaa se, ettei kirkkomme ja seurakuntiemme vastuunkantajat toimi ja ota edes vähäisessäkään määrin oppia siitä aktiivisuudesta, jota ympärillämme näkyy. Mitä tarkoitan?



Tarkoitan sitä, että ne joiden pitäisi nousta puolustamaan Jumalan sanaa, Raamattua, vaikenevat täysin, vaikka tuo sana hyljätään, ja tehdään ja vahvistetaan lakeja, jotka ovat alusta loppuun Raamatun vastaisia. Tällaista lakia edustaa muun muassa. tasa-arvoinen avioliittolaki.



Kirkkomme ja yhteisömme, siis me, vaikenemisellamme viestitämme, ja jopa myönteisillä kannanotoillamme edistämme ajatusta: ”Kaikki on hyvin, mitäs Raamatun sanasta, kunhan turvaamme taloudelliset etumme ja omat tulomme”!



Voi, voi, voi meitä, nouse siis kristitty, olitpa piispa, pappi tai maallikko, ja sano: ”Minä tahdon sanoa ja toimia niin kuin Raamattu kehottaa ja sanoa Pietarin ja muiden apostolien tavoin: ”Ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä”, (Apt.5:29) ja kun vaikeuksia tulee niin sanoa, kuten uskonpuhdistajamme: Tässä seison, enkä muuta voi!



Teuvo Eskelinen, Lauritsalan seurakuntaneuvoston ja Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsen