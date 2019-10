Lukijalta: Päätös Höltänmäen hakkuista oli rakennuslupajaostossa yksimielinen

Vihreät kaupunginvaltuutetut Kimmo Klemola ja Virpi Junttila nostivat itsensä korokkeelle (ES 18.9.). Samalla he nimittelivät rakennuslupajaoston jäseniä kumileimasimiksi. Sama toistui 20.9. Etelä-Saimaan jutussa ”Poliittinen kiista syntyi hakkuuluvista”.

Metsänhoidosta on monenlaisia mielipiteitä, mikä on oikein. Rakennuslupajaoston kokouksen 10.9. mielipide Höltänmäen hakkuista oli yksimielinen. On erittäin kyseenalaista nimitellä ja kyseenalaistaa kokouksen jäsenten mielipide. Itse suhtaudun lautakuntatyöhön erittäin vakavasti ottamalla asioista selvää ja tuon ne esille rakennuslupajaoston kokouksessa. En epäile haastaa tai kyseenalaista ketä vain koulutuksesta ja asemasta riippumatta.

Menen kokouksiin ajamaan kuntalaisten etua. En ajattele asioita poliittisesti vaan ihmisten kannalta. Kumileimasimia on monenlaisia, jotkut ovat ideologian kumileimasimia, minä en.

Jari Nalli (ps.), Lappeenranta