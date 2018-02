Lukijalta: Keskustasta tulee olla ylpeä



Ota rauhallisesti, Jarmo Nieminen (ES. 21.2.) oikeasti paras kaupunkikeskusta. On hienoa ottaa hampaisiin pörssiyhtiö, joka mukamas vaikuttaa tutkimustulokseen. Minulle ei tullut yllätyksenä että Lappeenranta palkittiin parhaana. Kaupunkimme ainaiset lokaajan saivat iskun, he ovat nyt masennuksen alhossa ja siellä levätköön.



Keskustamme on tarpeeksi iso, mutta ei liian, siksi homma toimii. Esimerkiksi liikenne hoituu hallitusti, mutta myös arkkitehtonisesti kaupunkimme on hieno, Saimaa-näkymistä puhumattakaan, mikä sekin tutkimuksessa mainittiin.



Mainittiin tyhjät liiketilat. Olen tavallaan samaa mieltä, mutta vastaan niin, että kaupunkia tulisi edelleen tiivistää, uljasta kokonaisuutta varjostavat tosiaankin tyhjät tilat, ongelma ei kuitenkaan ole vain Lappeenrannan, ongelma on yleinen.



En ole tutustunut kaupunkimme kaavoituksiin. Kirjoituksessa sanottiin, että rakennusoikeuden maksimointi katkaisi perinteisin näkymän ja reitin. Kritisointi Ison Kristiinan laajennuksesta menee puhtaasti hourailujen puolelle. Kauppakeskus on mitoitettu oikein, meillä ole liian isoa hehtaarihallia, kuten Kouvolan Veturi.



Kun vertailin kursorisesti luonnehdintaa tällaisesta tutkimuksesta yleensä, oli niissä määräävänä seikkana se, että ne kaupungit pärjäsivät, joissa kauppakeskus oli keskusrakenteen sisällä. Nieminen ei kertonut mitään muista vastaavista keskustoista, ei vertaillut. Toisilla on omat hyvä veli -kuvionsa, mutta yhteistyötä aina tarvitaan. Paikkakunnan paras kauppakeskus tulee olla keskellä kaupunkia. Porissa taannoin uusi kauppakeskus rakennettiin 700 metrin päähän keskustasta, mikä huononsi ydinalueen vetovoimaa.



Tutkimuksessa suitsutettiin sitä, että kaikki on meillä käden ulottuvilla, kirkot ja pysäköintihallit mukaan lukien. On täällä vääjäämättä paras kaupunkikeskusta, sillä kaupunkirakenteen paras malli on elävä keskusta, tällainen kehittää myös joukkoliikennettä varsinkin, kun Lappeenrannassa on useita keskuksia, joihin nokkelasti pääsee.



Tähän loistotulokseen lisään, että meillä Lappeenrannassa myös luonto on lähellä, aivan mitättömän fillarimatkan päästä. Ei ole montaa vuotta siitä, kun äitienpäivänä kohtasin ison karhun muurahaispesän takana noin 13 kilometrin päästä keskustasta. Se elämys tutisutti ja vapisutti vähän aikaa.



Markus Malmi, Lappeenranta