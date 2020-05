Lukijalta: Hiljentyneiden ääntä tulee kuunnella tarkasti

Olemme eläneet hyvin erikoista ja epätavallista aikaa koronaepidemian takia. Tämä ajanjakso on edellyttänyt meiltä myös poikkeuksellisia rajoitustoimenpiteitä. Rajoitusten tarkoituksena on ollut estää vaarallisen epidemian tarttuminen ja leviäminen Suomessa. Olemme onnistuneet tässä hyvin, kiitos kuuluu meille kaikille. Nyt on mahdollista siirtyä purkamaan rajoituksia hallitusti.

Perusopetuksessa tavoitteena on turvata lasten ja nuorten yhdenvertaiset oppimismahdollisuudet. Koronan takia siirryttiin todella nopealla aikataululla lähiopetuksesta etäopetukseen ja siinä onnistuttiin hyvin. Saatoimme jälleen todeta, että Suomessa opettajat ovat huippuosaajia, jotka ovat laittaneet itsensä ”likoon” ja joustavasi saaneet etäopetuksen järjestymään.

Tästä huolimatta osan kohdalla etäopetus on vaikeuttanut oppimista ja perheiden erilaiset ongelmat ovat lisänneet lasten ja nuorten pahoinvointia. Pelastakaa lapset ry teki tärkeän tutkimuksen siitä, kuinka lapset ja nuoret voivat koronan keskellä sekä minkälaisia vaikutuksia tämä aika on aiheuttanut heille. Tutkimus oli karua luettavaa. Koronatilanne on aiheuttanut monille lapsille ja nuorille huolta mm. vanhempiensa jaksamisesta, mielenterveydestä sekä perheen toimeentulosta. Nuoret itse kokivat myös yksinäisyyttä ja masentuneisuutta.

Eriarvoisuus ja huonovointisuus kasvoi ja se näkyi mm. siinä, että 27 % vastanneista nuorista koki olonsa erittäin huonoksi tai melko huonoksi. Vähävaraisten perheiden nuorista näin koki jopa 43 %. Osa nuorista ei saanut päivittäistä lämmintä ruokaa perhetilanteen ja koronan takia. Vanhempien jaksamisesta huolissaan oli 37 %, kun vastaava luku vähävaraisten perheiden lapsilla ja nuorilla oli 62 %. Tämä osoittaa sen, että perheen vaikea tilanne heijastui koko perheen ja myös lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Hallitus on tuomassa lasten ja nuorten tukipaketin neljännessä lisätalousarviossa kesäkuun alussa. Tämä on todella välttämätöntä. Lisäpanostuksia tarvitaan niin lastensuojeluun, perheiden räätälöityyn tukemiseen, oppilas- ja opiskelijahuoltoon ja syksyllä lisäpanostuksia tukiopetukseen ja muihin oppimista ja hyvinvointia tukeviin palveluihin. Tämä on asia, johon meidän on paneuduttava entistäkin vakavammin. Tämän päivän päätöksillä me vaikutamme lasten ja nuorten elämään pitkälle tulevaisuuteen.

Anneli Kiljunen

kansanedustaja (sd.)

Lappeenranta