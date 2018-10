Lukijalta: Imatran menestys edellyttää rohkeutta visioida

Olemme lukeneet paikallislehdestä kriittistä tarkastelua kaupungin noin kymmenen vuoden takaisesta Ukonniemi-visiosta. Lukijoille on maalattu kuvaa kaupungin strategisesta epäonnistumisesta.

Väitän, että Ukonniemen alueen kehittäminen nykytilaansa on kaupungille suuri onnistuminen. Se on yhä tulevaisuuden kasvuodotuksiemme keskiössä.

Saimaan alueen matkailuyöpymisten määrä on kasvanut viime vuosina selvästi muuta maata nopeammin.

Nykyisenkin osalta meillä on oltava uskallusta kyseenalaistaa ja visioida rohkeammin tulevaisuuden vetovoimaa. Vaikka Imatran Ukonniemi-visiossa tavoitellut työpaikkatavoitteet eivät ole täyttyneet, ei oikea johtopäätös ole, että toteutus on epäonnistunut.

Saimaan alueen matkailuyöpymisten määrä on kasvanut viime vuosina selvästi muuta maata nopeammin. Imatran kaupungin visio, satsauksemme Ukonniemeen ja Saimaan alueen yhteistyöhön, ovat taanneet, että matkailuyöpymisten kasvu on satanut myös Imatran laariin.

Mikä olisi ollut vaihtoehto? Nyt toteutuneet matkailuvirrat ovat osaltaan turvanneet Imatran kylpylän nykymittaiset toimintaedellytykset ja siellä sijaitsevat lähes sata työpaikkaa. Puhumattakaan muista alueemme palveluista, täällä säilyneistä ja alueelle syntyneistä työpaikoista, joista myös naapurikaupungin hotellivieraat Imatran puolella hyötyvät. Ukonniemen palvelutarjonnan kehittyminen on tukenut tärkeällä tavalla myös Rauhan investointeja. Sielläkin on monen imatralaisen työpaikka.

Työ- ja elinkeinoministeriön alueellisten kehitysnäkymien julkaisussa 11/2018 Saimaan alueen tulevaisuuden matkailupotentiaali rinnastetaan Lappiin ja pääkaupunkiseutuun. Ukonniemen alueesta ministeriön julkaisussa todetaan:”…liikunta- ja urheilumatkailun tulevaisuus on lupaava. (Ukonniemellä) …on suuri merkitys alueen taloudelle.”

Imatralla on ollut aina rohkeita visioita, joilla kaupunki on erottautunut positiivisesti vertaisistaan. Ilman rohkeita visioita ja rohkeutta ryhtyä toimeen taistelumme globaaleja megatrendejä ja ennustettuja tulevaisuuden kuvia vastaan on luvalla sanoen toivotonta.

Kuntaliiton alueyksikön johtaja Jarkko Huovinen totesi osuvasti Kuntalehden väestötaantuma-alueiden haasteita koskevassa artikkelissa: ”Elinvoiman kehitys tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että kunnalla on oltava visio, mihin alueen kasvu perustuu.” Toivottavasti meillä on jatkossakin kykyä toteuttaa Ukonniemen kaltaisia rohkeita visioita alueemme asukkaiden elinympäristön ja kaupunkimme elinvoiman kehittämiseksi!

Kaisa Heino, apulaiskaupunginjohtaja, Imatra