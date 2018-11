Lukijalta: Yhteistyö on nostanut Saimaan alueen VisitFinlandin kärkikohteiden joukkoon

Vastauksena Klaus Pelkosen kysymykseen (ES 6.11.) täsmennämme, että Saimaa-sopimuksen viitoittamaa yhteistyötä on toteutettu Lappeenrannan, Imatran, Savonlinnan ja Mikkelin edustajista kootussa Saimaa-tiimissä jo kahden vuoden ajan. Yhteistyömuodot ja -tavat tarkentuvat jatkuvasti yhteismarkkinoinnin edetessä. Samalla eri toimijoiden yksittäiset julkaisut, joihin edellä mainitussa mielipidekirjoituksessa viitataan, väistyvät yhteisten toimenpiteiden, kuten nettisivujen ja tuotemanuaalien myötä.

Kansainväliseen markkinointiin keskittyvän Saimaa-tiimin yhteistyön tavoitteena on tuoda Saimaa Suomen kolmen vahvimman matkailukohteen joukkoon. Yhteisen strategian mukaisesti on valittu kohdemarkkinointialueet, joihin kuuluvat ulkomailla Kiina, saksankielinen Eurooppa ja Venäjä sekä lentoyhteyksien avauduttua Välimerelle myös Italia. Lisäksi Saimaa on esiintynyt yhtenäisenä matkailualueena myös Suomessa, ensisijaisesti messutapahtumissa.

Markkinointitoimenpiteiden painopiste on digitaalisissa kanavissa.

Yhteismarkkinoinnin tehtävänä on tunnettuuden lisääminen ja myynnin edistäminen, ja Saimaan aluetta myydäänkin jo parissakymmenessä kansainvälisessä toimistossa. Yhteistyö on nostanut Saimaan alueen Visit Finlandin kärkikohteiden joukkoon, ja Saimaan alue on ollut Kiinan markkinoinnin pääkumppani.

Toimenpiteiden mittareina käytetään saavutettavaa näkyvyyttä, ja markkinointitoimenpiteiden painopiste on digitaalisissa kanavissa. Saimaan alue on tuottanut muun muassa yhteisen kiertomatkakartan, joka on saatavilla suomeksi, englanniksi, saksaksi, venäjäksi, italiaksi sekä kiinaksi.

Etelä-Karjalan matkailun yhteismarkkinointiyhtiö Gosaimaa käyttää erilaisia keinoja tavoittaa kulloinkin haluttu, määrältään miljooniin yltävä joukko ihmisiä. Rajoitetummissa asiakasryhmissä tavoitamme yleensä noin 85−95 prosenttia halutusta kohderyhmästä.

Gosaimaan medianäkyvyys viimeisen 12 kuukauden aikana on ollut 41,7 miljoonaa ihmistä, poisluettuna medianäkyvyydet Venäjällä ja Aasiassa. Sosiaalisen median kanavien jäsenmäärä on yli 100 000 henkilöä ja joka kuukausi yli 75 000 ihmistä saa alueellisen uutiskirjeen. Gosaimaan eri videoita on katsottu yli 2,2 miljoonaa kertaa. Venäjällä vKontakte-palvelussa Lappeenrannan ja Imatran kokonaiskattavuus on yli 76 miljoonaa ihmistä.

Yksittäinen mediatapahtuma osana säännöllistä markkinointia tuotti Kiinan ja Pekingin alueen johtavissa mediakanavissa 30 eri artikkelia, joista 11 oli kiinalaisten media-alustojen suosittelemia juttuja. Tämä yksittäinen tapahtuma toi myös yli neljä minuuttia TV-aikaa Kiinan valtion matkailukanavalla ja Pekingin kaupungin TV-kanavalla.

Mirka Rahman, Saimaa-tiimin koordinaattori, Lappeenrannan kaupungin markkinointi- ja matkailupäällikkö

Juha Sorjonen, Johtaja, brändi ja markkinointi, Gosaimaa Oy