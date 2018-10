Lukijalta: Mihin hävisi jalkapallomaajoukkue Ylen kanavilta?

Yle on viime aikoina hehkuttanut mittavista urheilupalveluista tulevana talvena. On hiihtoa, hyppyjä muodossa sun toisessa ja vielä Kaisa Mäkäräistä joka kuvakulmasta. Näin hyvä, mutta Yle hylkäsi suuren massan, jalkapallon ystävät.

Suomessa on yli 130 000 rekisteröityä pelaajaa. Puoli miljoonaa pelaa jalkapalloa jollain tapaa, lisäksi on suuri penkkiurheilijoiden määrä. Melkein voisi väittää, että jääkiekon ohella suosituin urheilulaji. Nyt molemmat lajit on siirretty maksullisille kanaville. Liigatouhut ymmärtää, sillä sekä kiekko että futis tarvitsevat rahaa ja kun maksukanavat sitä syytävät, se halutaan.

Maajoukkuekuviot ovat asia erikseen kansan kannalta. Jopa ministeritasolla luvattiin, kun Ylen rahoitus siirtyi verotuksen kautta hoidettavaksi, että jalkapallo- ja jääkiekkomaaottelut tulevat näkymään aina Ylen kanavilla. No kuinka kävikään? Jääkiekossa vielä nähdään Suomen pelit, mutta jalkapallomaaottelut hävisivät kokonaan! Tämä on melkein ironiaa nyt kun Suomi vielä Kansojen liigassa menestyy ja ilmeisesti on melko lähellä vuosisadan tulosta.

Kansa kyllä pelit näkee, mutta lisämaksusta. Muutama kymppi kuussa kuulee puhuttavan. Monelle perheelle muutama kymppikin on vaikuttava tekijä kuukauden budjetissa, mutta siitä ei varmasti puhuta edes parhaimmissa ympyröissä. Helpompi todeta, että eipä ne pelit paljon kiinnosta. Todellisuudessa kainalot märkinä seurataan maaotteluiden aikana tulospalvelua.

Kansa on vähään tyytyväinen ja pieni lisä syksyn ja talven poliittiseen sirkukseen olisi vanhan lupauksen toteuttaminen.

Matti Sihvonen, Lappeenranta